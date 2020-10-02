ЕС вводит санкции в отношении Беларуси, но Лукашенко в списке нет

Европейский союз достиг единогласия в вопросе введения санкций в отношении белорусских чиновников, увеличив изначально запланированный список чиновников в нем. Однако Александр Лукашенко в него так и не был включен.

На внеочередном саммите ЕС в Брюсселе было достигнуто единогласие в вопросе введения санкций в отношении белорусских чиновников.Об этом рассказал председатель Европейского совета Шарль Мишель. Он отметил, что 27 стран ЕС смогли договориться по санкционному списку, в который попали белорусские чиновники, имеющие отношение к фальсификации выборов и насилию в отношении белорусских граждан. Письменное утверждение санкционного списка ожидается в пятницу, после чего санкции вступят в силу.

Мишель отметил, что в санкционном списке порядка 40 человек, однако Александра Лукашенко в нем нет. Сам список станет известным после подписания и опубликования.

Напомним, Канада и Великобритания уже ввели персональные санкции в отношении ряда высокопоставленных чиновников Беларуси. Возглавляют санкционный список Александр Лукашенко и его сын Виктор. Также сообщается, что ОБСЕ проведет независимое расследование фальсификации выборов и последующей после них эскалации насилия по отношению к гражданам Беларуси со стороны силовиков.