|
ЕС вводит санкции в отношении Беларуси, но Лукашенко в списке нет
Источник материала: БДГ
Европейский союз достиг единогласия в вопросе введения санкций в отношении белорусских чиновников, увеличив изначально запланированный список чиновников в нем. Однако Александр Лукашенко в него так и не был включен.
На внеочередном саммите ЕС в Брюсселе было достигнуто единогласие в вопросе введения санкций в отношении белорусских чиновников.Об этом рассказал председатель Европейского совета Шарль Мишель. Он отметил, что 27 стран ЕС смогли договориться по санкционному списку, в который попали белорусские чиновники, имеющие отношение к фальсификации выборов и насилию в отношении белорусских граждан. Письменное утверждение санкционного списка ожидается в пятницу, после чего санкции вступят в силу.
Мишель отметил, что в санкционном списке порядка 40 человек, однако Александра Лукашенко в нем нет. Сам список станет известным после подписания и опубликования.
Напомним, Канада и Великобритания уже
17 сентября Европарламент принял
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейский союз достиг единогласия в вопросе введения санкций в отношении белорусских чиновников, увеличив изначально запланированный список чиновников в нем....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)