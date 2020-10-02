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ЕС вводит санкции в отношении Беларуси, но Лукашенко в списке нет

02.10.2020 11:27 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Европейский союз достиг единогласия в вопросе введения санкций в отношении белорусских чиновников, увеличив изначально запланированный список чиновников в нем. Однако Александр Лукашенко в него так и не был включен.

На внеочередном саммите ЕС в Брюсселе было достигнуто единогласие в вопросе введения санкций в отношении белорусских чиновников.Об этом рассказал председатель Европейского совета Шарль Мишель. Он  отметил, что 27 стран ЕС смогли договориться по санкционному списку, в который попали белорусские чиновники, имеющие отношение к фальсификации выборов и насилию в отношении белорусских граждан. Письменное утверждение санкционного списка ожидается в пятницу, после чего санкции вступят в силу.

Мишель отметил, что в санкционном списке порядка 40 человек, однако Александра Лукашенко в нем нет. Сам список станет известным после подписания и опубликования.

Напомним, Канада и Великобритания уже ввели персональные санкции в отношении ряда высокопоставленных чиновников Беларуси. Возглавляют санкционный список Александр Лукашенко и его сын Виктор. Также сообщается, что ОБСЕ проведет независимое расследование фальсификации выборов и последующей после них эскалации насилия по отношению к гражданам Беларуси со стороны силовиков.

17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой объявил о непризнании результатов выборов в Беларуси. Сейчас в списке стран, не признающих Лукашенко легитимным главой государства - 17 стран мира.

 
 
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Европейский союз достиг единогласия в вопросе введения санкций в отношении белорусских чиновников, увеличив изначально запланированный список чиновников в нем....
 
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