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Chatham House: на выборах Светлана Тихановская набрала 52,2%

02.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На следующей неделе Лондонский аналитический центр Chatham House опубликует итоги социологического исследования по Беларуси. Некоторые результаты стали известны уже сейчас.

Chatham House: на выборах Светлана Тихановская набрала 52,2%
Их опубликовал в своем телеграме основатель Центра новых идей политолог Рыгор Астапеня  

"На следующей неделе выйдет социологическое исследование, над которым работаю в Chatham House. Уже пришли результаты, их много, теперь занимаемся обработкой, но знакомые требуют одну цифру. Вот она.

На выборах Светлана Тихановская набрала 52,2%, 
Александр Лукашенко - 20,6%, 
Андрей Дмитриев - 2,7%, 
Сергей Черечень - 0,9%, 
Анна Канопацкая - 0,3%, 
против всех - 9,2%, 
испортили бюллетень - 0,4%, 
не захотело отвечать на этот вопрос - 13,7%. 

Учитывая статистическую погрешность, мы не можем утверждать, что Светлана Тихановская набрала более 50% и выборы должны были состояться в один тур. 

Но очевидно, что Светлана Тихановская набрала больше, чем Александр Лукашенко", - пишет Астапеня, комментируя результаты соцопроса.

Справочно: Chatham House (англ. The Royal Institute of International Affairs — Королевский институт международных отношений) — британский аналитический центр в области международных отношений.

Цель деятельности Chatham House (по Википедии) — предоставить своим членам возможность обсуждения важных политических тенденций и вызовов. 

Независимые исследования, проводимые членами Chatham House, предназначены для выработки новых идей и подходов для руководителей государства относительно вопросов внешней политики. 

Разработки Chatham House также служат источником экспертных мнений для прессы по главным вопросам международных отношений.
 
 
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На следующей неделе Лондонский аналитический центр Chatham House опубликует итоги социологического исследования по Беларуси. Некоторые результаты стали известны уже...
 
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