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Не поверите! В воскресенье в Беларуси до +25°С!

02.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня в стране облачно с прояснениями.



На большей части территории возможны кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, в отдельных районах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +13..+19°C.

3 октября ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ветер умеренный, днем порывистый. 

Минимальная температура воздуха по стране ночью в пределах от +8°С до +13°С, максимальная днем от +13°С до +20°С, по югу до +22°С.

4 октября на территорию страны ожидается поступление влажных и неустойчивых воздушных масс с южных широт. Также ожидается облачная с прояснениями погода. 

Местами по стране пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер порывистый, днем местами сильный порывистый. 

Минимальная температура воздуха по стране ночью в пределах от +8°С до +15°С, максимальная днем от +16°С до +23°С, местами до +25°С.
 
 
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Сегодня в стране облачно с прояснениями.
 
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