Не поверите! В воскресенье в Беларуси до +25°С!









На большей части территории возможны кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, в отдельных районах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +13..+19°C.





3 октября ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ветер умеренный, днем порывистый.





Минимальная температура воздуха по стране ночью в пределах от +8°С до +13°С, максимальная днем от +13°С до +20°С, по югу до +22°С.





4 октября на территорию страны ожидается поступление влажных и неустойчивых воздушных масс с южных широт. Также ожидается облачная с прояснениями погода.





Местами по стране пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер порывистый, днем местами сильный порывистый.





Минимальная температура воздуха по стране ночью в пределах от +8°С до +15°С, максимальная днем от +16°С до +23°С, местами до +25°С.