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Макрон призвал ЕС "обозначить красные линии" для России
Источник материала: Партизан
ЕС должен «обозначить красные линии» для России и Турции, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
По его словам, ЕС необходимо «вести эффективный стратегический диалог» с Москвой и Анкарой, «принимая во внимание авторитарные злоупотребления этих государств».
Он призвал «твердо обозначить красные линии».
«Необходимо полное уважение суверенитета и интересов государств ЕС и соблюдение европейских базовых ценностей», – цитирует Макрона ТАСС.
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ЕС должен «обозначить красные линии» для России и Турции, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
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