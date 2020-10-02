Игорь Лещеня - о силе и слабости Координационного совета

1. Координационный совет и реальная координация (Слабость и сила Координационного Совета).





Когда-нибудь мы узнаем, почему у объединенного штаба трех кандидатов не было четкого плана действий для ситуации после 9 августа. Там явно должны были быть те, кто мог не только слушать, но и слышать Лукашенко. Особенно, когда тот 4 июня 2020 г. упомянул о подавлении бывшим президентом Узбекистана Каримовым восстания в Андижане в 2005г.





Если бы объединенный штаб, хотя бы из каждого третьего города, где выступали «три грации», привозил по контакту авторитетного представителя крупного трудового коллектива или региона, то к 9 августа у них де-факто уже был бы координационный совет.





Структура, представляющая протестующее общество, была остро необходима. Логично, что создание Координационного совета (КС) инициировала Светлана Тихановская.





Но к моменту формирования КС уже было совершенно очевидно: власть впечатляют не демонстрации, а забастовки на предприятиях, которые без единой координации, а также юридической и иной помощи долго продолжаться не смогут.





И совет должен был в максимальной степени включать в свой состав представителей предприятий и отраслей, т.е. тех, кто мог отражать не политические теории, а реальные запросы среднестатистического белоруса. А в качестве приоритета должна была быть определена срочная помощь стачечному движению.





Уже 18 августа на это указывал А. Федута, а 19 августа – даже я из Братиславского далека. И еще очень многие.





Этого сделано не было. Зато состав и первоначальные действия КС были рассчитаны именно на транзит власти от президента, впечатленного многотысячными демонстрациями. И попытками КС возглавить эти демонстрации, которые он по ряду причин просто не мог организовывать.





Члены президиума КС предлагали власти переговоры от имени народа, будучи не в состоянии продемонстрировать народную поддержку. Грубо говоря, общенациональная забастовка как ответ на отказ разговаривать с КС стала бы самым весомым подтверждением его статуса как достойного партнера по переговорам.





На внешнее потребление сразу же заявили о поддержке со стороны 80% населения. И только месяц спустя была начата кампания по мобилизации этой самой поддержки.





Да, поддержка от 504 000 из 522 000 опрошенных на платформе «Голос» – очень хороший результат. Но – это замер позиции конкретной революционной пассионарной компьютерной группы, которая по определению состоит из сторонников КС.





УЧАСТНИКАМ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРЕДСТОИТ ЕЩЕ МНОГОЕ СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЗАВОЕВАТЬ И РАСШИРИТЬ СВОЮ РУКОВОДЯЩУЮ РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ.





Не было ЧЕТКОГО и ПОЛНОГО опровержения той радикальной и НЕ ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ общество программы, которую Лукашенко приписал КС 18 августа. А ведь на все эти «моменты», равно как и на состав совета, очень даже обращала внимание та же Москва. И они были для нее намного важнее содержания и количества многочисленных прямых обращений.





Многое от КС не зависит. Правила игры определяет власть. «Выдавливанием» Светланы Тихановской и ряда членов президиума в государства-участники Евросоюза ей удалось вовлечь КС в логику противостояния между Россией и Западом по вопросам влияния на Беларусь.





Как у посла у меня всегда была своя «лекция» о геополитической и исторической специфике: почти по центру Беларуси и Украины проходит условная граница между западно- и восточноевропейской субцивилизациями. Но это – отдельная история…





Любая демократическая власть в Беларуси, если она способна учитывать реалии и не захочет быть свергнутой через несколько месяцев, должна будет пытаться проводить политику особых отношений с Россией, очень хороших отношений с Евросоюзом и, по возможности, очень хороших отношений с США…





Другое дело, что каждый президент будет иметь собственное понимание особых отношений.





Политический вес КС на момент его создания должен был определяться:





1) авторитетом Светланы Тихановской (в ходе предвыборной кампании она была символом перемен и многие голосовали не столько за нее, сколько против Лукашенко);





2) сочетанием в составе КС как известных и узнаваемых лиц, так и представителей широких слоев общества.





Представительность не удалась ни в части известности и весомости, ни в части широкого охвата общества.





Основной состав КС оказался достаточно любительски составленным закрытым клубом. Ряд обстоятельств указывает на то, что по основному составу изначально был определенный замысел. Ядро – участники объединенного штаба трех кандидатов в президенты и те, кто им помогал. Хотя, маловероятно, что альтернатив было много.





В части статусности есть интересные лица, есть знаковые «айтишники», но очень много – пусть замечательных и героических – но узких экспертов и представителей рабочего уровня.





Это – скорее аналитико-организационно-экспертный штаб при авторитетных представителях народа, а не сами такие представители. Основной состав КС явно не рассчитан на перспективу расширения со стороны новых статусных фигур. Тем более, что впоследствии было анонсировано расширение основного состава только за счет нескольких тысяч участников расширенного совета.





В контексте охвата общества основной состав представляет только часть бизнеса и часть интеллигенции.





Власть «выщипывала» из рядов Координационного Совета по одному члену президиума потому, что предполагала осуществление ими этой самой координации. А в итоге КС сохраняется именно потому, что внутри он представляет собой сумму полуавтономных гражданских инициатив и групп.





Примечательно, что после де-факто замораживания деятельности президиума сайт КС стал позволять больше – но недостаточно – узнать о его деятельности и конкретных делах. Оказывается, есть шесть рабочих групп.









Долгое время не было понятно, как реализуется такой приоритет деятельности КС, как «прекращение насилия и привлечение виновных к ответственности». Ранее М.Знак как-то очень вскользь упоминал, что работают 120 адвокатов. И только 24 сентября была презентована «Мара — новый виртуальный помощник для пострадавших от репрессий».





2. НАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПРОТИВ ЧЕГО-ТО И КОГО-ТО ДОЛЖНО СТАТЬ ДВИЖЕНИЕМ ЗА ЧТО-ТО





2.1. Коты в мешке





Как и подобает при диктатуре, именно власть определяла, с кем ей бороться на президентских выборах. В результате три кандидата, определявшиеся как фавориты (Бабарико, Тихановский, Цепкало), не получили возможности полностью изложить свои программы.





Программа С.Тихановской как символа перемен сводилась в основном к перечню мер по подготовке и проведению в течение полугода новых справедливых президентских выборов.





Таким образом, имело место классическое протестное голосование. А фавориты избирателей во многом остались «котами в мешке».





2.2. Символ, лидер и чиновники





Как я понял, после тайной официальной инаугурации в Минске С. Тихановская окончательно определилась с тем, что она является избранным лидером. Но лидер – это тот, кто поставил четкие цели, знает, как их достичь и знает, как и куда вести свой народ.





Мало кто ожидал, что у протестного движения будут 50-й и 51-й дни. Но при такой истории движение против чего-то и кого-то уже должно становится движением за что-то. Хотя конкретизация целей и задач таит в себе опасность разобщения.





Члены Президиума КС за рубежом не только пообещали представить программу преодоления политического и экономического кризиса в республике. Более того, заявили о готовности «взять ответственность за управление страной в переходный период до момента избрания нового главы государства». Хотя в КС есть серьезные проблемы с владением опытом государственного управления.





А как же все еще неопределившиеся чиновники? Ведь в программе С.Тихановской было обещано, что «после моей победы на выборах в течение переходного периода страной будут управлять те же чиновники, что и сейчас, за исключением тех, кто грубо и откровенно нарушал закон».





И, кстати, чиновник-государственник будет оправдывать свое служение нынешней власти, тающей, как дрейфующий к экватору айсберг, тем, что он спасает страну от развала, до определенного момента. Пока не увидит альтернативу. И альтернативой может быть только новый лидер с ясной и разумной программой.









3. Об эмоциях и мозгах. Почему я имею право это писать





Я перешел свой Рубикон и открыто выступил в поддержку мирных демонстрантов и рабочих заводов, когда уже было ясно, что возможность добиться протестующими своих требований в краткие сроки упущена. И я знал, что точно вернусь не в страну, которая будет готовиться к новым честным выборам. Мой демарш не был попыткой вскочить на ходу в экспресс новой власти.





Это значит, что мое будущее точно не связано с нынешней властью. И я очень даже допускаю триумфальное возвращение С. Тихановской и членов Президиума КС, которые готовы взять на себя управление страной в переходный период.





Но тогда на волне эйфории критика точно не будет услышана. А с учетом отмеченных мною «моментов» полгода вполне может быть достаточно для совершения ошибок, которые обеспечат на будущих демократических выборах победу или самого Лукашенко или его очередной реинкарнации.





А сейчас пока еще есть возможность быть услышанным. И избежать повторения сделанных ошибок.





P.S. Ряд критических мыслей и предложений, изложенных в этой статье, заблаговременно были изложены некоторым членам КС. И очень со многим они согласились.





Игорь Лещеня, белорусский дипломат и общественный деятель, посол Беларуси в Словакии (13 июня 2016 – 24 августа 2020). Первый белорусский дипломат, поддержавший протестующих в ходе событий августа 2020 г.



