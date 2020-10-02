«В обществе созрел определенный запрос на перемены». Депутаты обсуждают конституционную реформу

Источник материала: Onliner

Депутатам необходимо изучить общественное мнение по вопросу конституционной реформы, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на открытии четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, пишет БЕЛТА .

— Очевидно, что в обществе созрел определенный запрос на перемены. Как обозначил глава государства, реформы необходимо начинать с изменения Конституции. Поэтому очень важно изучить общественное мнение по этому вопросу в своих округах через прямой разговор с избирателями. Работа предстоит интенсивная, провести ее следует системно и слаженно, — сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, народные инициативы надо обсудить со специалистами, экспертами и представителями общественных организаций.

— При необходимости — провести парламентские слушания, чтобы подготовить выверенные предложения для рассмотрения на Всебелорусском народном собрании, где будут определены ключевые векторы развития страны. Депутаты также должны серьезно поработать и над проектом закона, усиливающим роль и авторитет этого общественного форума, — отметил спикер.

Владимир Андрейченко подчеркнул, что сегодня в обществе начинается обсуждение возможных изменений законодательства о политических партиях.

— Органичное развитие партийной системы, способной обеспечивать сбалансированное представительство различных групп нашего общества в государственной власти, — это сложная задача. Повышение роли политических партий потребует соответствующей корректировки Избирательного кодекса, в том числе возможного внедрения элементов пропорциональной системы, — добавил он