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Из гадкого утенка в прекрасного лебедя. На фото показали людей, которые изменились до неузнаваемости
Источник материала: Onliner
Детство — сложная пора. Человек постепенно меняется, его тело трансформируется, но процесс иногда оказывается болезненным с эмоциональной точки зрения. А кто-то уже в более зрелом возрасте просто не знает, что выбранный образ — не самый удачный. В очередной подборке собраны фото, на которых пользователи
Разница — несколько лет. Парень рассказывает, что пара фото сделаны, когда ему было 16 лет. А потом он научился бриться и в 19 выглядел иначе
На левом фото — 12 лет, на правом — 24. Говорит, даже члены семьи не верят, что так можно измениться
16 и 20 лет, всего четыре года
13 и 34 года
А здесь о том, что жизнь можно изменить в любой момент. На фото — 25 и 40 лет
16 и 20 лет соответственно
11 и 30 лет. Меняется мода, меняются люди
12 и 24 года
11 и 28 лет. «Растеряла жир и научилась улыбаться»
12 и 26. «До сих пор чувствую себя немного тем парнем с левой фотографии»
С 11 до 25. «Избавилась от прыщей, научилась делать макияж и рисовать брови». Девушка рассказывает, что в детстве ей досталось за внешность
11 и 20 лет
12 лет и 23 года
13 и 23 — десять лет разницы
13, 15, 20 и 27 лет
Возраст не указан, но разница заметна
12 и 27. «Потеряла второй подбородок, но научилась улыбаться»
17 и 24. «Избавилась от ужасных прыщей, потеряла 20 кило, поставила брекеты, рассталась с бывшим»
21 и 29. А также минус 50 кило
Пубертат и после него
2010 год и 2020-й. «Плюс немного макияжа»
12 и 18 лет
стандартная, 4K (видео 12 Мп), Timelapse, GPS
стандартная, 4K, матрица 1/2.5", Timelapse, GPS
стандартная, 4K (видео 12 Мп), Timelapse, GPS
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Из гадкого утенка в прекрасного лебедя. На фото показали людей, которые изменились до неузнаваемости
Детство — сложная пора. Человек постепенно меняется, его тело трансформируется, но процесс иногда оказывается болезненным с эмоциональной точки зрения. А кто-то...
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