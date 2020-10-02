Из гадкого утенка в прекрасного лебедя. На фото показали людей, которые изменились до неузнаваемости

Источник материала: Onliner

Детство — сложная пора. Человек постепенно меняется, его тело трансформируется, но процесс иногда оказывается болезненным с эмоциональной точки зрения. А кто-то уже в более зрелом возрасте просто не знает, что выбранный образ — не самый удачный. В очередной подборке собраны фото, на которых пользователи представлены в двух ипостасях: в качестве «гадкого утенка» и «прекрасного лебедя».



Разница — несколько лет. Парень рассказывает, что пара фото сделаны, когда ему было 16 лет. А потом он научился бриться и в 19 выглядел иначе



На левом фото — 12 лет, на правом — 24. Говорит, даже члены семьи не верят, что так можно измениться



16 и 20 лет, всего четыре года



13 и 34 года



А здесь о том, что жизнь можно изменить в любой момент. На фото — 25 и 40 лет



16 и 20 лет соответственно



11 и 30 лет. Меняется мода, меняются люди



12 и 24 года



11 и 28 лет. «Растеряла жир и научилась улыбаться»



12 и 26. «До сих пор чувствую себя немного тем парнем с левой фотографии»



С 11 до 25. «Избавилась от прыщей, научилась делать макияж и рисовать брови». Девушка рассказывает, что в детстве ей досталось за внешность



11 и 20 лет



12 лет и 23 года



13 и 23 — десять лет разницы



13, 15, 20 и 27 лет



Возраст не указан, но разница заметна



12 и 27. «Потеряла второй подбородок, но научилась улыбаться»



17 и 24. «Избавилась от ужасных прыщей, потеряла 20 кило, поставила брекеты, рассталась с бывшим»



21 и 29. А также минус 50 кило



Пубертат и после него



2010 год и 2020-й. «Плюс немного макияжа»



12 и 18 лет