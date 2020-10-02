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Kia запускает действительно большую сеть зарядных станций в Европе

02.10.2020 11:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Kia намерена значительно облегчить жизнь нынешним и будущим владельцам корейских электрокаров, а также plug-in-гибридов. Компания объявила о запуске сети общественных зарядных станций KiaCharge в Европе.

Сервис будет максимально оптимизирован для упрощения пользования станциями. Оплата за зарядки будет списываться раз в месяц, а пользоваться KiaCharge можно будет с помощью удобного приложения. Всего планируется установить 160 тысяч зарядных столбиков — это больше, чем у кого-либо из конкурентов. Сообщается, что будут стандарты AC и DC (постоянного и переменного тока). Сервис использует систему eRoaming, и владельцам электрокаров не нужно будет заключать какие-либо контракты со сторонними компаниями.

Kia запускает действительно большую сеть зарядных станций в Европе

«Доступность и удобство пользования общественными зарядными станциями до сих пор является одним из главных сдерживающих факторов, которые называют потенциальные покупатели электромобилей. Мы запускаем в Европе полноценную сеть публичных станций с элементарной инструкцией пользования, что сделает владение электрокаром Kia намного более простым и удобным», — уверен топ-менеджер Kia Motors Europe Эмилио Эррера.

Для пользования сетью владельцам EV Kia нужно будет либо завести специальную карточку, либо использовать приложение на телефоне. Обещают разные тарифы для разных запросов водителей, включая тех, кто проезжает в месяц очень мало. Первыми странами, где заработает сеть, станут Польша, Италия и Испания. Следующие на очереди Австрия, Франция, Германия и Швейцария. Беларуси в списке потенциальных стран, где может запуститься KiaCharge, пока нет.

Kia Sorento I Рестайлинг EX, 2008 г.в., 245 000 км
черный, внедорожник, дизель 2.5 л, автоматическая, полный привод
20 815 р.
8000$ / 6815€
Kia Cee'd II, 2012 г.в., 160 000 км
белый, хетчбэк, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
20 526 р.
7889$ / 6721€
Kia Sorento II Exclusive, 2011 г.в., 163 000 км
серый, внедорожник, дизель 2.2 л, механическая, полный привод
38 768 р.
14 900$ / 12 694€
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Kia намерена значительно облегчить жизнь нынешним и будущим владельцам корейских электрокаров, а также plug-in-гибридов. Компания объявила о запуске сети общественных...
 
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