Посол Франции Канесс покинул Беларусь в связи с завершением дипмиссии

Посол Франции Дидье Канесс утром 2 октября вылетел из Минска в связи с завершением дипломатической миссии в Беларуси.





Канесс возглавлял посольство в течение четырех лет — с сентября 2016 года. Перед отъездом он сообщил, что в конце октября планирует прибыть в Нур-Султан (Астану) в должности чрезвычайного и полномочного посла Франции в Казахстане.

Декретом президента Франции Эмманюэля Макрона от 14 сентября новым послом в Беларуси назначен Николя де Буян де Лякост, до этого занимавший должность заместителя директора по континентальной Европе главного управления по вопросам политики и безопасности Министерства Европы и иностранных дел. В 2012—2016 годах работал первым советником посольства Франции в России. Имеет высший классный чин советника по иностранным делам вне класса. 29 августа ему исполнилось 56 лет. Сын французского дипломата Жана-Ноэля де Буяна де Лякоста (1934—2020) и внук исследователя творчества известного французского поэта Артюра Рембо Анри-Адриена де Буяна де Лякоста (1894—1956).

Дата приезда нового посла пока неизвестна. Де Лякост станет восьмым главой французского диппредставительства в Минске с момента обретения Беларусью независимости.

Нынешняя ротация послов произошла на фоне обострения отношений официального Минска с государствами ЕС и, в частности, с Францией, которая не признает итоги прошедших в Беларуси президентских выборов и Александра Лукашенко в качестве президента.

27 сентября в интервью Le Journal du Dimanche Эмманюэль Макрон заявил, что Лукашенко "должен уйти". "Происходящее в Беларуси — это кризис авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и удерживается силой. Ясно, что Лукашенко должен уйти", — сказал он.

29 сентября во время официального визита в Вильнюс Макрон встретился с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской и заявил, что готов помочь в урегулировании политического кризиса в стране. По его словам, посредником в этом процессе может выступить Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).