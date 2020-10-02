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Взрывное устройство искали в суде и колледже Могилева - видео

02.10.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Экономический суд Могилевской области и политехнического колледжа проверяются на предмет обнаружения взрывного устройства, об этом сообщили в МВД Беларуси. Анонимное сообщение о том, что в данных зданиях может находиться взрывное устройство, поступило по электронной почте в управление внутренних дел утром 2 октября. 

На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы, предприняты необходимые меры безопасности. Работа саперно-пиротехнической группы в настоящее время продолжается.

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Теги: Минск
 
 
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Анонимное сообщение о минировании зданий правоохранители получили по электронной почте утром в пятницу.
 
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