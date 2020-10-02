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В МИД Украины был вызван белорусский дипломат

02.10.2020 11:53 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Глава МИД Украины попросил представителя белорусского посольства объяснить ему, почему российский резидент Крымского ханства Владимир Константинов участвовал в VII Форуме регионов Беларуси и России.

«Украина считает недопустимыми такие недружественные шаги белорусской стороны, которые ставят под сомнение принадлежность к Украине временно оккупированной Россией АР Крым и г. Севастополь», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Представитель посольства в ответ «заверил, что официальная позиция Беларуси о поддержке территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах никоим образом не изменилась».

В ходе встрече был также затронут «вопрос о недружественном инциденте с остановкой и досмотром автомобиля посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на украинско-белорусской границе». МИД Украины «до сих пор не получил официальных разъяснений Минска об этом инциденте».

Украинские дипломаты «выразили обеспокоенность в связи с продолжением репрессий против участников мирных протестов в Беларуси», сообщает naviny.media.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава МИД Украины попросил представителя белорусского посольства объяснить ему, почему российский резидент Крымского ханства Владимир Константинов участвовал в...
 
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