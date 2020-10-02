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В МИД Украины был вызван белорусский дипломат
02.10.2020 11:53 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Глава МИД Украины попросил представителя белорусского посольства объяснить ему, почему российский резидент Крымского ханства Владимир Константинов участвовал в VII Форуме регионов Беларуси и России.
«Украина считает недопустимыми такие недружественные шаги белорусской стороны, которые ставят под сомнение принадлежность к Украине временно оккупированной Россией АР Крым и г. Севастополь», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Представитель посольства в ответ «заверил, что официальная позиция Беларуси о поддержке территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах никоим образом не изменилась».
В ходе встрече был также затронут «вопрос о недружественном инциденте с остановкой и досмотром автомобиля посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на украинско-белорусской границе». МИД Украины «до сих пор не получил официальных разъяснений Минска об этом инциденте».
Украинские дипломаты «выразили обеспокоенность в связи с продолжением репрессий против участников мирных протестов в Беларуси», сообщает
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Глава МИД Украины попросил представителя белорусского посольства объяснить ему, почему российский резидент Крымского ханства Владимир Константинов участвовал в...
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