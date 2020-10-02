«Пацаны. Вы победили. Тормозните сегодня». Как белорусы шутят про СМС от МВД

Источник материала: Tut.by

Вчера некоторым абонентам А1, МТС и life:) из Минска стали приходить СМС-сообщения от имени МВД Беларуси. В них говорится, что абоненты «были установлены как нарушители порядка проведения массовых мероприятий». Вскоре после этого пользователи Сети стали создавать свои вариации на тему этих сообщений. Собрали несколько примеров.



Фото: freestocks.org / Unsplash

Напомним, в тексте СМС-сообщения сообщалось, что гражданин «установлен как нарушитель порядка проведений массовых мероприятий» и что «его действия зафиксированы посредством фото- и видеозаписи». Далее говорится, что «данные мероприятия организованы лицами, обвиняемыми в преступлении, предусмотренном ст. 342 УК РБ». «Персонально предупреждаем вас о недопустимости участия в несанкционированных массовых мероприятиях, что влечет ответственность в соответствии с законом. Не допускайте ошибок», — резюмируется в СМС.





Вскоре после этого люди стали создавать свои версии сообщений. Вот несколько примеров.

Наконец-то пришла СМСка от МВД! pic.twitter.com/GlNrxAKJD0 — Владимир Владимирович (@melkoridze) October 1, 2020

Так, здесь есть отсылка к заявлению Макса Коржа в его Instagram.



Источник: @kirill_pkr / Twitter

А тут вспомнили, как в 2016 году исполкомы белорусских городов через СМС « убедительно попросили » жителей убрать снег в своих дворах и вокруг машин.



Источник: @belteanews / Twitter

Есть и такие примеры.

Половине белорусов пришло смс от МВД, второй половине от Коржа. Мне пришел счёт за сентябрь. Я не понял, если честно. — кагор и покаяние (@twi_ermolaev) October 2, 2020

МВД ведёт себя как навязчивый бывший, чесслово — Валь Гадот (@baby_cerber) October 1, 2020

А некоторые расстроились, что им ничего не пришло.