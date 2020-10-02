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«Пацаны. Вы победили. Тормозните сегодня». Как белорусы шутят про СМС от МВД

02.10.2020 12:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера некоторым абонентам А1, МТС и life:) из Минска стали приходить СМС-сообщения от имени МВД Беларуси. В них говорится, что абоненты «были установлены как нарушители порядка проведения массовых мероприятий». Вскоре после этого пользователи Сети стали создавать свои вариации на тему этих сообщений. Собрали несколько примеров.


Фото: freestocks.org / Unsplash

Напомним, в тексте СМС-сообщения сообщалось, что гражданин «установлен как нарушитель порядка проведений массовых мероприятий» и что «его действия зафиксированы посредством фото- и видеозаписи». Далее говорится, что «данные мероприятия организованы лицами, обвиняемыми в преступлении, предусмотренном ст. 342 УК РБ». «Персонально предупреждаем вас о недопустимости участия в несанкционированных массовых мероприятиях, что влечет ответственность в соответствии с законом. Не допускайте ошибок», — резюмируется в СМС.


Вскоре после этого люди стали создавать свои версии сообщений. Вот несколько примеров.

Так, здесь есть отсылка к заявлению Макса Коржа в его Instagram.


Источник: @kirill_pkr / Twitter

А тут вспомнили, как в 2016 году исполкомы белорусских городов через СМС «убедительно попросили» жителей убрать снег в своих дворах и вокруг машин.


Источник: @belteanews / Twitter

Есть и такие примеры.

А некоторые расстроились, что им ничего не пришло.

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