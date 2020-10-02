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«Пацаны. Вы победили. Тормозните сегодня». Как белорусы шутят про СМС от МВД
Источник материала: Tut.by
Вчера некоторым абонентам А1, МТС и life:) из Минска стали приходить СМС-сообщения от имени МВД Беларуси. В них говорится, что абоненты «были установлены как нарушители порядка проведения массовых мероприятий». Вскоре после этого пользователи Сети стали создавать свои вариации на тему этих сообщений. Собрали несколько примеров.
Напомним, в тексте СМС-сообщения сообщалось, что гражданин «установлен как нарушитель порядка проведений массовых мероприятий» и что «его действия зафиксированы посредством фото- и видеозаписи». Далее говорится, что «данные мероприятия организованы лицами, обвиняемыми в преступлении, предусмотренном ст. 342 УК РБ». «Персонально предупреждаем вас о недопустимости участия в несанкционированных массовых мероприятиях, что влечет ответственность в соответствии с законом. Не допускайте ошибок», — резюмируется в СМС.
Вскоре после этого люди стали создавать свои версии сообщений. Вот несколько примеров.
Так, здесь есть отсылка к
А тут вспомнили, как в 2016 году исполкомы белорусских городов через СМС «
Есть и такие примеры.
А некоторые расстроились, что им ничего не пришло.
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