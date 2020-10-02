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Концерт Монатика в «Минск-Арене» перенесли на 2021 год
Источник материала: Tut.by
Представители концертного агентства Allstars, которые являются организаторами мероприятия, написали, что очень ждали и надеялись, что запланированные на осень концерты любимых артистов, по которым все так соскучились, состоятся.
— Но продолжающиеся мировые события 2020 года вынуждают нас принимать непростые решения и менять планы, руководствуясь, прежде всего, здоровьем артистов и зрителей, — объяснили они.
Так, шоу Monatik в «Минск-Арене», запланированное на 24 октября 2020 года, переносится на 10 апреля 2021 года. Начало — 19.00. Купленные ранее билеты действительны на новую дату.
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Концерт Монатика, который должен был пройти в «Минск-Арене» 24 октября, перенесен на следующий год. Организаторы шоу, агентство Allstars, объявили новую дату...
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