Концерт Монатика в «Минск-Арене» перенесли на 2021 год

Источник материала: Tut.by

Концерт Монатика , который должен был пройти в «Минск-Арене» 24 октября, перенесен на следующий год. Организаторы шоу, агентство Allstars, объявили новую дату мероприятия: 10 апреля 2021 года. Купленные ранее билеты действительны на новую дату.



Фото: instagram.com/monatik_official

Представители концертного агентства Allstars, которые являются организаторами мероприятия, написали, что очень ждали и надеялись, что запланированные на осень концерты любимых артистов, по которым все так соскучились, состоятся.

— Но продолжающиеся мировые события 2020 года вынуждают нас принимать непростые решения и менять планы, руководствуясь, прежде всего, здоровьем артистов и зрителей, — объяснили они.

Так, шоу Monatik в «Минск-Арене», запланированное на 24 октября 2020 года, переносится на 10 апреля 2021 года. Начало — 19.00. Купленные ранее билеты действительны на новую дату.

Monatik Когда: 10 апреля 2021

Где: «Минск-Арена»

Сколько: от 49 рублей Купить билет

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