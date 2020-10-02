Футболисты БАТЭ поддержали Елену Левченко

Источник материала: Tut.by

Футболисты борисовского БАТЭ Станислав Драгун и Николай Сигневич записали видеообращения в поддержку арестованной на 15 суток баскетболистки Елены Левченко.



Фото: Александр Какшинский, TUT.BY

«Лена, держись. Я всегда восхищался твоей игрой за сборную. Сейчас я восхищаюсь тем, что ты делаешь для белорусского народа», — записал Драгун в сториз инcтаграма.

«Я горжусь тем, что ты делаешь для белорусов», — сказал Сигневич.

Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Она выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010 году сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.

Сейчас Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах.

Она — в числе 650 спортсменов, которые подписались под соответствующим обращением. В их числе многие звезды белорусского спорта: Анна Гуськова, Николай Козеко, Александра Романовская, Александра Герасименя, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Ольга Мазуренок, Василий Хомутовский, Александр Куль, Александр Крутиков, Артур Удрис, Олег Логвин, Мелитина Станюта и многие другие.