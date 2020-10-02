ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

От создателей Голоса и Честных людей: запущен проект "Перамен"

02.10.2020 12:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В интернете запущен новый проект от создателей Голоса и Честных людей – площадка технологического ускорения инициатив «Перамен»

От создателей Голоса и Честных людей: запущен проект "Перамен"
Создатели сообщают, что главной целью проекта будет ускорение возврата власти народу и достижение позитивных перемен. Проект поможет неравнодушных белорусам познакомиться, объединиться в команды и начать вместе решать актуальные проблемы с помощью последних технологий. 

Горячими темами заявлены «Противодействие насилию», Коллаборация граждан», «Борьба с пропагандой» и «Формы протеста».

«Не важно, юрист ты или программист, юморист или музыкант, кукловод или художник — если ты знаешь, как никто, свое дело — присоединяйся!», — пишут создатели площадки.

«Командами вовлеченных и мотивированных к переменам людей были созданы инициативы, которые перевернули игру: Голос, Честные Люди, Народный Опрос, Киберпартизаны, Координационный Совет, Probono — это все самоорганизация. 

Мы бы и рады кукловодам из космоса, но кроме нас самих, мы никому не нужны. Поэтому мы занимаемся самоорганизацией самоорганизации», — отмечаются на сайте проекта.

Одна из фишек платформы - безопасность. 

Как поясняют инициаторы, когда проект доходит до стадии реализации, при необходимости команда организаторов и менторов помогут отличить друга от "товарища майора" и подтвердить доверительность участников.
 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В интернете запущен новый проект от создателей Голоса и Честных людей – площадка технологического ускорения инициатив «Перамен»
 
Новости дня
Новости разные
 
В МИД Украины был вызван белорусский дипломат
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.10.2020
Mir24.TV Belarus
02.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика