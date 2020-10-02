Горячими темами заявлены «Противодействие насилию», Коллаборация граждан», «Борьба с пропагандой» и «Формы протеста».

«Не важно, юрист ты или программист, юморист или музыкант, кукловод или художник — если ты знаешь, как никто, свое дело — присоединяйся!», — пишут создатели площадки.

«Командами вовлеченных и мотивированных к переменам людей были созданы инициативы, которые перевернули игру: Голос, Честные Люди, Народный Опрос, Киберпартизаны, Координационный Совет, Probono — это все самоорганизация.





Мы бы и рады кукловодам из космоса, но кроме нас самих, мы никому не нужны. Поэтому мы занимаемся самоорганизацией самоорганизации», — отмечаются на сайте проекта.