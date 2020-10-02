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От создателей Голоса и Честных людей: запущен проект "Перамен"
Источник материала: Партизан
В интернете запущен новый проект от создателей Голоса и Честных людей – площадка технологического ускорения инициатив «
Создатели сообщают, что главной целью проекта будет ускорение возврата власти народу и достижение позитивных перемен. Проект поможет неравнодушных белорусам познакомиться, объединиться в команды и начать вместе решать актуальные проблемы с помощью последних технологий.
Горячими темами заявлены «Противодействие насилию», Коллаборация граждан», «Борьба с пропагандой» и «Формы протеста».
«Не важно, юрист ты или программист, юморист или музыкант, кукловод или художник — если ты знаешь, как никто, свое дело — присоединяйся!», — пишут создатели площадки.
«Командами вовлеченных и мотивированных к переменам людей были созданы инициативы, которые перевернули игру: Голос, Честные Люди, Народный Опрос, Киберпартизаны, Координационный Совет, Probono — это все самоорганизация.
Мы бы и рады кукловодам из космоса, но кроме нас самих, мы никому не нужны. Поэтому мы занимаемся самоорганизацией самоорганизации», — отмечаются на сайте проекта.
Одна из фишек платформы - безопасность.
Как поясняют инициаторы, когда проект доходит до стадии реализации, при необходимости команда организаторов и менторов помогут отличить друга от "товарища майора" и подтвердить доверительность участников.
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В интернете запущен новый проект от создателей Голоса и Честных людей – площадка технологического ускорения инициатив «Перамен»
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