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Mercedes снова готовит G-Class с огромным дорожным просветом

02.10.2020 12:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Представленный пять лет назад Mercedes G500/G550 4×4² (еще в старом кузове) не останется единственным «Геликом» с огромными колесами и внушительным клиренсом. Шпионские фотографии Carscoops подтверждают, что скоро на рынок выйдет преемник чрезвычайно мощного Mercedes G-Class.

Mercedes снова готовит G-Class с огромным дорожным просветом

Разработкой машины занимается подразделение Mercedes-AMG, и теперь модель 4×4² будет построена на базе G-Class последнего поколения. Ожидается, что продажи внедорожника начнутся в конце текущего года. Скрывать камуфляжной пленкой данную модель нет смысла, как и пытаться замаскировать ее под какой-нибудь другой автомобиль. Уж слишком большой клиренс у семейства 4×4² — ни с чем не перепутаешь. На машину установлены портальные мосты и специально разработанные для новинки колеса.

Mercedes снова готовит G-Class с огромным дорожным просветом

В целом новый Mercedes-AMG 4×4² выглядит очень схоже с предшественником. Основные отличия заключаются в перечне новых деталей, которые G-Class получил при смене поколений (например, другая LED-оптика и изменения в салоне). Пока неясно, как автомобиль будет называться. Возможно, Daimler оставит индексы G500 4×4² для Европы и G550 4×4² для Северной Америки. Но внедорожник могут обозвать и Mercedes-AMG G63 4×4², что более вероятно.

Mercedes снова готовит G-Class с огромным дорожным просветом

Как и у большинства AMG-моделей, под капотом этого здоровяка скрывается 4-литровый V8 с двумя турбинами. У предшественника этот движок развивал 425 л. с. и 610 Н·м. Наверняка отдачу увеличат.

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Представленный пять лет назад Mercedes G500/G550 4×4² (еще в старом кузове) не останется единственным «Геликом» с огромными колесами и внушительным клиренсом. Шпионские...
 
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