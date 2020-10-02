У турецкого инвестора, который превратил в свалку кинотеатр «Современник», изъяли землю

Источник материала: Onliner

Компания «Минск Принцесс Отель» не смогла построить культурно-развлекательный комплекс на месте снесенного кинотеатра «Современник». Объект превратился в замусоренный долгострой, а расположенный по соседству Тучинский сквер пришел в запустение. Ситуацией заинтересовались в Генпрокуратуре. Сегодня на сайте ведомства появился отчет о принятых мерах.

«Минск Принцесс Отель» является дочерней структурой Princess International Group, основанной турецким миллионером Суди Озканом. В Минске эта компания управляет отелем Сrowne Plaza на улице Кирова. Еще одним объектом должен был стать культурно-развлекательный комплекс на месте «Современника». Управиться со всеми делами инвестор хотел к 2015 году. После завершения стройки предполагалось благоустроить сквер и привести его в достойный вид. Но по традиции что-то пошло не так.

Администрация Фрунзенского района долго грозила инвестору изъятием участка, и вот наконец-то дело дошло до конкретных мер.

«По результатам рассмотрения предписания Генеральной прокуратуры Минский горисполкомом принял меры к: изъятию в состав земель г. Минска участков общей кадастровой стоимостью более 3,5 млн долларов США; прекращению права собственности на здание бывшего кинотеатра; предъявлению к оплате земельного налога», — сообщается на сайте Генпрокуратуры.

В ведомстве отметили, что ситуация с долгостроем стала возможной «в том числе из-за ослабленного контроля местных исполнительных и распорядительных органов за содержанием рекреационной зоны и ходом строительных работ». А что же с чиновниками, допустившими нарушения и игнорировавшими обоснованные жалобы граждан? Они привлечены к дисциплинарной ответственности.

Генпрокуратура взяла на контроль вопрос восстановления сквера.