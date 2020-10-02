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Минские ссузы и ПТУ просят сообщать об учащихся, которые ходят на митинги
Источник материала: Onliner
30 сентября комитет по образованию Мингорисполкома по запросу столичной прокуратуры занялся ссузами и ПТУ. В учебные заведения начали поступать письма с просьбой каждый месяц присылать списки несовершеннолетних учащихся, которые ходят на несанкционированные массовые мероприятия, а также их родителей. В нескольких колледжах Onliner подтвердили, что получили такие письма.
В письме за подписью первого зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома Виталия Пригодича говорится, что до 10-го и 25-го числа каждого месяца в комитет надо предоставить следующие сведения:
В комитете по образованию Мингорисполкома отказались комментировать данную рассылку.
— В этой части никаких комментариев не будет. Если людям нечем заняться, пускай лучше занимаются занятостью детей, кружковой работой. Родители пусть находят время с детьми выйти на праздник детства и ребенку дарить детство и внимание. Вот это будет правильно, и каждый родитель пускай задумается об этом. Вот как нужно развивать ребенка, тогда будет все в порядке, — ответили в отделе воспитательной и идеологической работы комитета.
Но в нескольких минских колледжах Onliner подтвердили: такое письмо получали.
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30 сентября комитет по образованию Мингорисполкома по запросу столичной прокуратуры занялся ссузами и ПТУ. В учебные заведения начали поступать письма с просьбой...
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