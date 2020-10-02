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Минские ссузы и ПТУ просят сообщать об учащихся, которые ходят на митинги

02.10.2020 12:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

30 сентября комитет по образованию Мингорисполкома по запросу столичной прокуратуры занялся ссузами и ПТУ. В учебные заведения начали поступать письма с просьбой каждый месяц присылать списки несовершеннолетних учащихся, которые ходят на несанкционированные массовые мероприятия, а также их родителей. В нескольких колледжах Onliner подтвердили, что получили такие письма.

В письме за подписью первого зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома Виталия Пригодича говорится, что до 10-го и 25-го числа каждого месяца в комитет надо предоставить следующие сведения:

  • количество проведенных «социальных расследований» об участии несовершеннолетних и их родителей в несанкционированных массовых мероприятиях;
  • сведения о несовершеннолетних, которых поставили на учет СОП из-за участия в таких мероприятиях;
  • общую информацию о проведенных массовых мероприятиях в учреждении образования;
  • данные о «деструктивных» чатах преподавателей и учащихся, а также о «мерах по их нейтрализации»;
  • сведения о педагогах и других должностных лицах, которых привлекали к уголовной, административной и дисциплинарной ответственности (вплоть до увольнения) за организацию или участие в несанкционированных массовых мероприятиях.
Минские ссузы и ПТУ просят сообщать об учащихся, которые ходят на митинги

В комитете по образованию Мингорисполкома отказались комментировать данную рассылку.

— В этой части никаких комментариев не будет. Если людям нечем заняться, пускай лучше занимаются занятостью детей, кружковой работой. Родители пусть находят время с детьми выйти на праздник детства и ребенку дарить детство и внимание. Вот это будет правильно, и каждый родитель пускай задумается об этом. Вот как нужно развивать ребенка, тогда будет все в порядке, — ответили в отделе воспитательной и идеологической работы комитета.

Но в нескольких минских колледжах Onliner подтвердили: такое письмо получали.

Если вам есть чем поделиться, пишите на ds@onliner.by или в Telegram по нику @dashaspevak.

 
 
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30 сентября комитет по образованию Мингорисполкома по запросу столичной прокуратуры занялся ссузами и ПТУ. В учебные заведения начали поступать письма с просьбой...
 
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