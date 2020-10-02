Народной артистке Беларуси Зое Белохвостик не продлили работу в Академии искусств

Источник материала: Onliner

Сегодня ведущая актриса Купаловского театра народная артистка Беларуси Зоя Белохвостик осталась без работы в Белорусской государственной академии искусств. В учебном заведении она работала с 1998 года. В этом году Белохвостик вместе с большинством актеров Купаловского театра уволилась в знак протеста насилию.

«Мяне не прынялi на пасаду мастацкага кiраўніка дыпломнага акцёрскага курса! То-бок звольнiлi! У тэатральна-мастацкiм iнстытуце мяне вучылi мець гарачае сэрца i вольныя думкi! I гэтым я дзялiлася са студэнтамi. I я iх не кiну!» — сообщила она в своем аккаунте в Facebook.

На сайте вуза Зоя Белохвостик еще числится в составе профессорско-преподавательского состава кафедры мастерства актера театрального факультета БГАИ.

Зоя Белохвостик — призер и лауреат международных и республиканских театральных фестивалей. Работает в БГАИ с 1998 года. Она является исполнительницей главных ролей в многочисленных спектаклях Купаловского театра, в том числе и легендарной «Паўлінцы».

Поговорить с ректором академии нам не удалось: его не было на месте, по телефону первого проректора дозвониться не получилось. Как только нам удастся взять официальный комментарий администрации вуза, он появится здесь.

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