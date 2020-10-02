Уже два футболиста БАТЭ поддержали находящуюся за решеткой Елену Левченко

В спортивное сообщество продолжает выражать солидарность с осужденной к 15-суточному аресту баскетболисткой Еленой Левченко.





Вслед за Станиславом Драгуном свою позицию высказал вернувшийся не так давно в стан «желто-синих» Николай Сигневич.

На своей странице в инстаграме он заявил: «Лена, держись! Горжусь тем, что ты делаешь для белорусов».

Напомним, 30 сентября была задержана известная белорусская баскетболистка Елена Левченко. Утром она собиралась вылететь на лечение и реабилитацию. Суд Ленинского района арестовал ее на 15 суток по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Левченко вменялось в вину участие в двух массовых мероприятиях в Минске: 23 августа — на проспекте Независимости и 27 сентября — на проспекте Машерова.

В знак протеста в этот же вечер не вышел на очередной матч чемпионата страны мужской гандбольный клуб «Витязь-Леон» (Минск). На следующий день Белорусская федерация гандбола сняла команду с чемпионата, посчитав причину неуважительной и воспользовавшись соответствующим пунктом регламента.