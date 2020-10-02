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Уже два футболиста БАТЭ поддержали находящуюся за решеткой Елену Левченко
Источник материала: Навiны
В спортивное сообщество продолжает выражать солидарность с осужденной к 15-суточному аресту баскетболисткой Еленой Левченко.
Вслед за Станиславом Драгуном свою позицию высказал вернувшийся не так давно в стан «желто-синих» Николай Сигневич.
На своей странице в
Напомним, 30 сентября была
В знак протеста в этот же вечер
1 октября стало известно, что свое участие в розыгрыше чемпионата Беларуси по футболу среди команд второй лиги
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В спортивное сообщество продолжает выражать солидарность с осужденной к 15-суточному аресту баскетболисткой Еленой Левченко.
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