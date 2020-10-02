Беларусь вводит ответные санкции в связи с решением ЕС

В связи с принятыми Евросоюзом визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц Беларусь 2 октября вводит в действие «ответный санкционный список». Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси в связи с решением ЕС ввести санкции в отношении лиц, причастных к фальсификации выборов и репрессиям в отношении граждан страны.





«В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой мы не будем его публиковать, — отмечается в заявлении. — Единый список невъездных лиц действует также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь. Дальнейшая раскрутка ЕС «санкционного маховика» может привести к еще более серьезным последствиям, например, выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений».

По мнению МИД, решением о санкциях Евросоюз отдалил от себя своего соседа — Беларуси. «В последние годы белорусская сторона активно и настойчиво работала над выгодным для людей и безопасности в нашем общем регионе укреплением отношений по линии Беларусь – ЕС. Позитивные результаты от этого были ощутимы для обеих сторон. Это факт, — говорится в заявлении. — Как факт и то, что Евросоюзу не хватило четверти века, чтобы ввести в действие Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Беларусью, зато нескольких недель оказалось достаточно для введения санкций. Наверное, справились бы и быстрее, если бы не святой для европейцев сезон отпусков. На поверку все просто: ЕС снова ничего не хочет предложить своему партнеру, кроме санкций. То есть такая «награда» ждет каждого, кто искренне работает над улучшением двусторонних отношений, но не стоит в очереди, моля о клубной карте?»

По мнению МИД, «продемократический тоталитаризм — «еще более напористый, чем коммунистический». «Не только другие мнения, детали и нюансы, но даже очевидные факты априори отвергаются, если они не соответствуют «правильной идеологии», — подчеркивается в заявлении. — К сожалению, такая политика ЕС оказалась в ловушке сконструированной иллюзорной картинки событий в Беларуси, где якобы идет перманентная «борьба добра со злом», в которой все средства хороши, а в роли «зла» неизменно выступает легитимная власть».

«Не нужно тешить иллюзий, что такие шаги не отразятся на гражданах и на других сферах кооперации, — отмечается в заявлении. — Должностные лица, принимающие такие решения в ЕС прекрасно понимают, что это утопия — любые подобные атаки сказываются на людях, их безопасности, благосостоянии и экономике. Поэтому не нужно лицемерить. Именно от таких циничных и бездушных решений и рождается имидж евробюрократии, который отпугивает и настораживает как внутри ЕС, так и многих внешних партнеров. В этой связи и Брекзит становится еще более понятным».

В МИД считают, что санкции введены как «карательная мера по сути за то, что Беларусь не пошла на выполнение набора ультимативных требований, удовлетворять которые не стало бы ни одно уважающее себя суверенное государство».

«Но, наверное, политическая воля и здравый смысл все еще не могут возобладать над генетически засевшим миссионерством и ментальным для себя разделением стран на «старый» и «новый свет», на людей первого мира, которые имеют права, и всех остальных, которые, в основном, чем-то обязаны. Сложно представить, например, что мы бы увидели перевыборы в Польше, если бы мы в Евразийском экономическом союзе или Организации договора о коллективной безопасности решили, что на них победил Тшасковский, а не Дуда», — говорится в заявлении.

«Печально, что особенно усердствуют в направлении ухудшения отношений с нами соседи, которые как никто должны быть заинтересованы в стабильной, независимой, суверенной и процветающей Беларуси, — отмечает МИД. — На протяжении всего своего существования Беларусь последовательно доказывала свою приверженность основополагающим нормам и правилам международных отношений, принципам «Хельсинкского декалога», таким как суверенное равенство, мирное урегулирование споров и невмешательство во внутренние дела друг друга. Беларусь всегда на словах и на деле — против конфронтации. Мы — за диалог и понимание. Но как суверенное государство мы также решительно, хоть и не без сожаления, ответим на недружественные действия в целях естественной защиты своих национальных интересов».

МИД также отмечает: «Вместо того, чтобы сулить белорусам «золотые горы в следующей жизни», призываем Европейский союз здесь и сейчас удвоить совместные усилия по борьбе с общими вызовами, такими как нелегальная миграция, международная преступность и терроризм, пандемия инфекционных заболеваний и их социально-экономические последствия, которые Европе и миру еще предстоит в полной мере ощутить. Вместо выстраивания новых визовых заборов призываем Европейский союз открыть границы для всех белорусов, а не только для «сепарированных» вами».

«ЕС угрожает нам тем, что пересмотрит свои отношения с Беларусью, — говорится в заявлении. — Это будет его выбор. Белорусская сторона, в свою очередь, также готова к подобному пересмотру отношений и будет и далее адекватно реагировать на любые недружественные действия. Попытки навязать белорусам каких-то одобренных извне представителей, проекты неких «правительств в изгнании» и тому подобное обречены на провал. Судьба таких структур печальна — еще не стартовав, они оказываются на обочине исторического процесса. Отдаляя от себя Беларусь, наши партнеры из ЕС, увы, забывают трагические уроки истории, которая им этого не простит».

Европейский союз на внеочередном саммите в Брюсселе 1 октября согласовал решение о введении санкций в отношении белорусских властей. Как сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель, санкции вводятся 2 октября в отношении примерно 40 фамилий. Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил что в санкционный список не входит Александр Лукашенко, чтобы у него «не было повода отказаться от дискуссии», однако, если позиция Лукашенко будет ужесточаться, санкции могут быть введены и против него.