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По картам Альфа-Банка теперь можно делать переводы в валюте за границу
Источник материала: Myfin
Комиссия по такому переводу составит 1,5% + 3 белорусских рубля.
Совершить международный перевод в валюте можно либо на сайте банка, либо через интернет-банк.
При этом в банке отмечают, что изменения относятся только к международным переводам с карты на карту, переводы по Беларуси доступны только в белорусских рублях.
В мобильном банке InSync также доступны международные переводы с карты на карту, но только в белорусских рублях.
Что в итоге?
Теперь можно делать валютные переводы на карты зарубежных банков, находясь в Беларуси. Размер комиссии составляет 1,5% + 3 белорусских рубля. Переводы в валюте по картам Альфа-Банка по Беларуси невозможны.
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С 1 октября 2020 года по картам Альфа-Банка можно делать международные переводы на другие карты не только в белорусских рублях, но еще и в долларах США, евро и...
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