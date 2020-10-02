По картам Альфа-Банка теперь можно делать переводы в валюте за границу

Источник материала: Myfin

Фото: Альфа-Банк

Комиссия по такому переводу составит 1,5% + 3 белорусских рубля.

Совершить международный перевод в валюте можно либо на сайте банка, либо через интернет-банк.

При этом в банке отмечают, что изменения относятся только к международным переводам с карты на карту, переводы по Беларуси доступны только в белорусских рублях.

В мобильном банке InSync также доступны международные переводы с карты на карту, но только в белорусских рублях.

Что в итоге?

Теперь можно делать валютные переводы на карты зарубежных банков, находясь в Беларуси. Размер комиссии составляет 1,5% + 3 белорусских рубля. Переводы в валюте по картам Альфа-Банка по Беларуси невозможны.