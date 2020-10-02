Пересчитали, стало хуже. Белстат объявил новую оценку падения экономики

Источник материала: Myfin

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По результатам второго квартала ВВП страны снизился на 3,3%, свидетельствует вторая оценка. В целом за полугодие валовой внутренний продукт сократился на 1,8%. По результатам первой оценки снижение ВВП за полугодие составляло 1,7%.



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