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Пересчитали, стало хуже. Белстат объявил новую оценку падения экономики
Источник материала: Myfin
По результатам второго квартала ВВП страны
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Белстат провел вторую оценку валового внутреннего продукта во втором квартале. Она проведена тремя методами: производственным, использования доходов и по...
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