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Осторожно, ветер! Штормовое предупреждение объявили в Беларуси на субботу

02.10.2020 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 окт - Sputnik. Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на субботу из-за сильного ветра, об этом предупредили в Белгидрометцентре.

© Sputnik
Синоптик рассказал про смог в Минске

Последнюю неделю в республике сохранялась теплая комфортная погода. Однако со среды усилился ветер, который продолжит дуть и в выходные дни. Причем, довольно сильный.

"Днем 3 октября местами по западу республики ожидается усиление ветра порывами до 15-18 метров в секунду", - предостерегли синоптики.

По их прогнозам, в субботу погодные условия в Беларуси будут формировать фронтальные разделы, смещающиеся с территории Украины. Будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ожидается юго-восточный умеренный ветер, днем - порывистый.

В ночные часы минимальная температура воздуха будет держаться в районе +8..+13°С, в середине дня воздух прогреется в разных районах до +13..+20°С, в южной части страны столбик термометра поднимется до +22°С.

По данным синоптиков, ветер сильный останется и в воскресенье.

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Теги: Минск
 
 
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Максимальная температура воздуха днем в разных частях республики будет от +13°С до +20°С, при этом местами пройдут кратковременные дожди.
 
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