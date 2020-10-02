Осторожно, ветер! Штормовое предупреждение объявили в Беларуси на субботу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 окт - Sputnik. Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на субботу из-за сильного ветра, об этом предупредили в Белгидрометцентре.

Последнюю неделю в республике сохранялась теплая комфортная погода. Однако со среды усилился ветер, который продолжит дуть и в выходные дни. Причем, довольно сильный.

"Днем 3 октября местами по западу республики ожидается усиление ветра порывами до 15-18 метров в секунду", - предостерегли синоптики.

По их прогнозам, в субботу погодные условия в Беларуси будут формировать фронтальные разделы, смещающиеся с территории Украины. Будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ожидается юго-восточный умеренный ветер, днем - порывистый.

В ночные часы минимальная температура воздуха будет держаться в районе +8..+13°С, в середине дня воздух прогреется в разных районах до +13..+20°С, в южной части страны столбик термометра поднимется до +22°С.

По данным синоптиков, ветер сильный останется и в воскресенье.

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