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Как поменяется отношение ЕС к Беларуси после санкций ― Уралов

02.10.2020 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Уралов: позиция Евросоюза в отношении Беларуси сейчас будет "обтекаемой"

Сейчас происходит закрепление в публичной плоскости того, что ранее уже было очевидно экспертам ― в Евросоюзе существует внутренняя достаточно влиятельная группа, которая синхронизирует свою политику с США, а в некоторых вопросах и вовсе ни с кем не синхронизирует. Таким образом собеседник Sputnik прокомментировал инициативу антибелорусских санкций, озвученную ранее Прибалтикой и Польшей, которая в итоге была поддержана на саммите Евросоюза.  

© REUTERS / JOHANNA GERON
ЕС договорился о санкциях против Беларуси: почему Лукашенко нет в списке

"Это Польша, страны Балтии, это, кстати, Румыния и Чехия. И теперь это выливается уже в открытую демонстрацию силы. Какой бы ни была реакция Евросоюза, национальный суверенитет не растворен в ней. Что может противопоставить ЕС  ― ЕС может выработать свою позицию", ― рассказывает Уралов.

По мнению политолога, любая позиция ЕС с ближайшей перспективе "будет более обтекаемой, устраивающей все стороны, а Польша и Прибалтика радикализуют эту повестку".

"Я бы рассматривал это решение (введение собственных антибелорусских санкций странами-соседями) еще и как давление на Евросоюз, они пытаются перевести всю политику ЕС на откровенные антироссийские и антибелорусские рельсы. Это сейчас соревнующиеся тенденции, победить может и та тенденция, и другая. Сейчас ЕС находится в глубоком кризисе, в том числе из-за таких тенденций",  ― полагает Уралов.

Напомним, в четверг в первый день саммита Евросоюза было принято решение о санкциях против Беларуси, в согласованный санкционный список внесли около 40 представителей белорусских властей, уже на следующей неделе будет запущен технический процесс принятия санкций. При этом самого Александра Лукашенко в санкционном списке нет,  "но естественно мы будем следить за ситуацией, мы выступаем за инклюзивный диалог по Беларуси, поддерживаем ОБСЕ, которая может сыграть значительную роль для поиска более конструктивного подхода", заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

До начала саммита ЕС в МИД Польши заявляли о том, что соседствующие с Беларусью страны Евросоюза могут рассмотреть вопрос о введении собственных антибелорусских санкций, если ЕС не примет общие санкционные меры.

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Что последует за решением о санкциях против белорусских чиновников, принятом на саммите ЕС, и зачем Польша и Прибалтика активно давили на Евросоюз инициативой...
 
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