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Как поменяется отношение ЕС к Беларуси после санкций ― Уралов
02.10.2020 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сейчас происходит закрепление в публичной плоскости того, что ранее уже было очевидно экспертам ― в Евросоюзе существует внутренняя достаточно влиятельная группа, которая синхронизирует свою политику с США, а в некоторых вопросах и вовсе ни с кем не синхронизирует. Таким образом собеседник Sputnik прокомментировал инициативу антибелорусских санкций, озвученную ранее Прибалтикой и Польшей, которая в итоге была поддержана на саммите Евросоюза.
© REUTERS / JOHANNA GERON
"Это Польша, страны Балтии, это, кстати, Румыния и Чехия. И теперь это выливается уже в открытую демонстрацию силы. Какой бы ни была реакция Евросоюза, национальный суверенитет не растворен в ней. Что может противопоставить ЕС ― ЕС может выработать свою позицию", ― рассказывает Уралов.
По мнению политолога, любая позиция ЕС с ближайшей перспективе "будет более обтекаемой, устраивающей все стороны, а Польша и Прибалтика радикализуют эту повестку".
"Я бы рассматривал это решение (введение собственных антибелорусских санкций странами-соседями) еще и как давление на Евросоюз, они пытаются перевести всю политику ЕС на откровенные антироссийские и антибелорусские рельсы. Это сейчас соревнующиеся тенденции, победить может и та тенденция, и другая. Сейчас ЕС находится в глубоком кризисе, в том числе из-за таких тенденций", ― полагает Уралов.
Напомним, в четверг в первый день саммита Евросоюза было принято решение о санкциях против Беларуси, в согласованный санкционный список внесли около 40 представителей белорусских властей, уже на следующей неделе будет запущен технический процесс принятия санкций. При этом самого Александра Лукашенко
До начала саммита ЕС в МИД Польши заявляли о том, что соседствующие с Беларусью страны Евросоюза могут рассмотреть вопрос о введении собственных антибелорусских санкций, если ЕС не примет общие санкционные меры.
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