Меган Маркл разочаровала терпеливого принца Филиппа

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Гарри Меган Маркл разочаровала самого спокойного члена королевства – принца Филиппа: муж Елизаветы II наотрез отказался понимать поступки герцогини.

В свое время Филипп пожертвовал своей карьерой, чтобы поддерживать супругу, занявшую королевский трон в 1952 году. Долгие годы принц находился в тени королевы и заслужил звание серого кардинала престола, но это никогда не смущало его. Единственное, что расстроило скрытного Филиппа – появление Маркл и ее роль в жизни принца Гарри.

Как сообщило издание Daily Mail, Меган Маркл окончательно расстроила принца Филиппа: об этом рассказала эксперт по королевским делам Ингрид Сьюард.

В своей книге Prince Philip Revealed эксперт описала возмущение герцога Эдинбургского и его разочарование из-за того, что экс-актриса не последовала его кроткому примеру и заставила принца Гарри отказаться от всего.

"У него просто не укладывается в голове, почему Меган не хочет поддержать Гарри и помочь ему, вместо того, чтобы бороться за свои права", – высказалась Сьюард.

Также, по мнению специалиста, Филипп волнуется не только из-за того, что внук оставил королевский долг, свою Родину и все монаршие блага, но и потому что он превратился в эгоцентричную знаменитость.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри отреклись от престола в конце 2019 года – это явление получило название "Мегзит" .

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