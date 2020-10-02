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На трассе под Могилевом Volvo насмерть сбила женщину

02.10.2020 13:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами легковушки в Могилевском районе вечером 1 октября, сообщили в областной ГАИ.


Фото: ГАИ

По информации инспекторов, в 19.05 в районе деревни Подбелье 67-летний водитель Volvo XC90 сбил 78-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.


Фото: ГАИ

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте. В ГАИ отметили, что световозвращающими элементами она обозначена не была.

 
 
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В ГАИ отметили, что световозвращающими элементами она обозначена не была.
 
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