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На трассе под Могилевом Volvo насмерть сбила женщину
Источник материала: Tut.by
Пешеход погиб под колесами легковушки в Могилевском районе вечером 1 октября,
По информации инспекторов, в 19.05 в районе деревни Подбелье 67-летний водитель Volvo XC90 сбил 78-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте. В ГАИ отметили, что световозвращающими элементами она обозначена не была.
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В ГАИ отметили, что световозвращающими элементами она обозначена не была.
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