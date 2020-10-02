На трассе под Могилевом Volvo насмерть сбила женщину

Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами легковушки в Могилевском районе вечером 1 октября, сообщили в областной ГАИ.



Фото: ГАИ

По информации инспекторов, в 19.05 в районе деревни Подбелье 67-летний водитель Volvo XC90 сбил 78-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.



Фото: ГАИ

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте. В ГАИ отметили, что световозвращающими элементами она обозначена не была.