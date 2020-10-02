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Серьезная авария в Минске: Lexus сбил двух пешеходов и врезался в столб
Источник материала: Tut.by
Легковушка сбила двух пешеходов в Минске. Как сообщают читатели, один из них умер.
Авария произошла днем 2 октября на пересечении улицы Куйбышева и проспекта Машерова. По информации очевидцев, Lexus сбил двух пешеходов, которые шли по переходу, после чего врезался в столб.
Читатели сообщают, что один пешеход от полученных травм умер, второго забрала скорая помощь.
Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
(Будет дополнено.)
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По информации читателей, один из пешеходов умер.
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