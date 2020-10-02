Серьезная авария в Минске: Lexus сбил двух пешеходов и врезался в столб

Источник материала: Tut.by

Легковушка сбила двух пешеходов в Минске. Как сообщают читатели, один из них умер.



Фото: группа «Электромобиль Беларусь» в Viber

Авария произошла днем 2 октября на пересечении улицы Куйбышева и проспекта Машерова. По информации очевидцев, Lexus сбил двух пешеходов, которые шли по переходу, после чего врезался в столб.

Читатели сообщают, что один пешеход от полученных травм умер, второго забрала скорая помощь.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

(Будет дополнено.)