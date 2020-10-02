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тени» черной дыры помогло проверить теорию относительности
Источник материала: Tut.by
Участники проекта Event Horizon Telescope (EHT) использовали полученную ими фотографию «тени» сверхмассивной черной дыры в центре галактики M87 для максимально точной проверки теории относительности. Об этом сообщила пресс-служба EHT со ссылкой на статью в журнале
«Мы предполагаем, что всеобщая теория гравитации будет неким образом отличаться от общей теории относительности, которую можно модифицировать множеством разных способов. Наши наблюдения показывают, что корректная теория гравитации не будет сильно расходиться с теорией Эйнштейна в том, как она описывает поведение черных дыр», — заявил Димитриос Псалтис, профессор Университета Аризоны в Тусоне (США).
Event Horizons Telescope это виртуальная обсерватория-интерферометр, объединяющая мощности самых чувствительных микроволновых радиообсерваторий для наблюдений за сверхмассивными черными дырами в центре Млечного Пути и галактики M87 в созвездии Девы.
Астрономы надеялись получить фотографии «тени» черной дыры — региона, где можно увидеть «отражение» ее горизонта событий. В апреле 2019 года участникам EHT удалось сфотографировать «тень» черной дыры в центре галактики М87. Ученые воспользовались этой фотографией для проверки выкладок теории относительности, связывающей видимые размеры тени черной дыры с ее массой. Предварительные расчеты указывали на полное совпадение предсказаний теории Эйнштейна и данных наблюдений.
В своей новой работе участники EHT проверили все известные альтернативные теории и модификации общей теории относительности, полностью соответствующие другим ее экспериментальным проверкам при наблюдениях за объектами на Земле, в Солнечной системе и за ее пределами. Оказалось, что ни одна из альтернативных версий теории относительности не превосходила выкладки Эйнштейна в точности воспроизведения тех черт фотографии «тени», которые были получены EHT во время наблюдений за центром галактики M87.
Таким образом возможное число допустимых модификаций теорий относительности снизилось примерно в 500 раз. Как надеются ученые, новые, более детальные фотографии тени черной дыры в центре M87, а также первые аналогичные снимки, полученные при наблюдениях за нашей Галактикой, помогут им провести еще более точные проверки теории относительности уже в ближайшие годы.
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Возможное число допустимых модификаций теорий относительности снизилось примерно в 500 раз.
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