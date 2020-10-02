тени» черной дыры помогло проверить теорию относительности

Источник материала: Tut.by

Участники проекта Event Horizon Telescope (EHT) использовали полученную ими фотографию «тени» сверхмассивной черной дыры в центре галактики M87 для максимально точной проверки теории относительности. Об этом сообщила пресс-служба EHT со ссылкой на статью в журнале Physical Review Letters , рассказывает ТАСС .





«Мы предполагаем, что всеобщая теория гравитации будет неким образом отличаться от общей теории относительности, которую можно модифицировать множеством разных способов. Наши наблюдения показывают, что корректная теория гравитации не будет сильно расходиться с теорией Эйнштейна в том, как она описывает поведение черных дыр», — заявил Димитриос Псалтис, профессор Университета Аризоны в Тусоне (США).

Event Horizons Telescope это виртуальная обсерватория-интерферометр, объединяющая мощности самых чувствительных микроволновых радиообсерваторий для наблюдений за сверхмассивными черными дырами в центре Млечного Пути и галактики M87 в созвездии Девы.

Астрономы надеялись получить фотографии «тени» черной дыры — региона, где можно увидеть «отражение» ее горизонта событий. В апреле 2019 года участникам EHT удалось сфотографировать «тень» черной дыры в центре галактики М87. Ученые воспользовались этой фотографией для проверки выкладок теории относительности, связывающей видимые размеры тени черной дыры с ее массой. Предварительные расчеты указывали на полное совпадение предсказаний теории Эйнштейна и данных наблюдений.

В своей новой работе участники EHT проверили все известные альтернативные теории и модификации общей теории относительности, полностью соответствующие другим ее экспериментальным проверкам при наблюдениях за объектами на Земле, в Солнечной системе и за ее пределами. Оказалось, что ни одна из альтернативных версий теории относительности не превосходила выкладки Эйнштейна в точности воспроизведения тех черт фотографии «тени», которые были получены EHT во время наблюдений за центром галактики M87.

Таким образом возможное число допустимых модификаций теорий относительности снизилось примерно в 500 раз. Как надеются ученые, новые, более детальные фотографии тени черной дыры в центре M87, а также первые аналогичные снимки, полученные при наблюдениях за нашей Галактикой, помогут им провести еще более точные проверки теории относительности уже в ближайшие годы.