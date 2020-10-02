Ехал со скоростью не менее 160 км/ч. Приговор водителю, который устроил на МКАД смертельную аварию

Источник материала: Tut.by

Суд приговорил водителя, который устроил смертельную аварию на МКАД, к 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Об этом сообщили в пресс-службе Минского городского суда.



Фото: МЧС

Напомним, авария произошла 14 ноября , около 22.10, на МКАД в районе Чижовки. Установлено, что бесправник на BMW ехал со стороны улицы Свислочской в направлении улицы Ташкентской со скоростью не менее 160 км/ч. Напротив съезда на улицу Ташкентскую он не справился с управлением и протаранил отбойник, после чего автомобиль вылетел на встречную полосу, где опрокинулся.

В результате ДТП 23-летний пассажир от полученных травм умер в больнице. Еще один пассажир получил тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни, второй — менее тяжкие телесные повреждения по признаку длительного расстройства здоровья на срок не более четырех месяцев.





Суд признал водителя BMW виновным по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения и смерть человека) и приговорил к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.

Также суд взыскал с владельца автомобиля материальную компенсацию морального вреда в пользу матери погибшего в сумме 70 000 рублей и в пользу пострадавшего в аварии пассажира в сумме 4000 рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.