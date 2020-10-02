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Ехал со скоростью не менее 160 км/ч. Приговор водителю, который устроил на МКАД смертельную аварию
Источник материала: Tut.by
Суд приговорил водителя, который устроил смертельную аварию на МКАД, к 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Об этом
Напомним,
В результате ДТП 23-летний пассажир от полученных травм умер в больнице. Еще один пассажир получил тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни, второй — менее тяжкие телесные повреждения по признаку длительного расстройства здоровья на срок не более четырех месяцев.
Суд признал водителя BMW виновным по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения и смерть человека) и приговорил к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.
Также суд взыскал с владельца автомобиля материальную компенсацию морального вреда в пользу матери погибшего в сумме 70 000 рублей и в пользу пострадавшего в аварии пассажира в сумме 4000 рублей.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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Мужчина получил три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении.
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