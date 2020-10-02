В каких магазинах Минска будут скидки в октябре

|Магазин
|Дата
|
Размер скидки
|ТЦ «Столица»
|23, 24 октября
|скидки до 50%
|ЦУМ
|1−3, 7−10, 14−17, 21−23, 28−31 октября
|
до 25% — на непродовольственные товары, 5% — на продовольственные товары
|24 октября
|27% — на непродовольственные товары
|7, 14, 21, 28 октября
|
для держателей дисконтных карт: 20%
|13 октября
|для держателей дисконтных карт: 10%
|ГУМ
|6, 13, 20, 27 октября
|27% — на непродовольственные товары
|
|1, 8, 15, 22, 29 октября
|27% — на непродовольственные товары
|
|2, 9, 16, 23, 30 октября
|27% — на непродовольственные товары
|
|4, 11, 18, 25 октября
|27% — на непродовольственные товары
|
|3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 октября
|
33% — на непродовольственные товары ценой (за штуку, метр) от 33 рублей
|Универмаг «Беларусь»
|1 октября
|
28% — на непродовольственные товары, 10% — на продовольственные товары
|6, 7, 20, 21, 27, 28 октября
|
20% — на непродовольственные товары, 5% — на продовольственные товары
|13 и 14 октября
|28% — на непродовольственные товары (20% — на товары мужского и детского ассортимента), 10% — на продовольственные товары
|16−18 октября
|30% — на женскую и мужскую верхнюю одежду, обувь
|30 и 31 октября
|
30% — на непродовольственные товары,
10% — на продовольственные товары
|2−4, 8−11, 15−18, 22−25, 29 октября
|
для держателей дисконтных карт:
28% — на непродовольственные товары, 5% — на продовольственные товары
|весь октябрь
|
интернет-магазин:
25% — на все непродовольственные товары дороже 5 рублей, при самовывозе — скидка универмага на момент покупки
|ТД «На Немиге»
|каждую среду октября
|до 28% — на непродовольственные товары
|
|каждый четверг, пятницу, субботу, воскресенье октября
|до 23% — на непродовольственные товары
|
|каждый понедельник, среду и пятницу
|5% — на продовольственные товары и кулинарную продукцию
|
|5, 12, 19, 26 октября
|
для держателей дисконтных карт: до 28% — на непродовольственные товары.
|
ТЦ «Кирмаш»
(пр. Дзержинского, 100, ул. В. Хоружей, 21, пр. Независимости, 19)
|каждый понедельник октября
|33% — на непродовольственные товары дороже 1 рубля
|со среды по воскресенье
|30% — на непродовольственные товары с ценой выше 1 рубля.
|
«Алеся»
(ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35)
|2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30, 31 октября
|20%
|с 1 по 31 октября
|20% — при единовременной покупке свыше 120 рублей
|
«Старт-Х»
(ул. Долгобродская, 26)
|каждую среду октября
|20%
|
|каждый вторник октября
|20% — для пенсионеров и многодетных семей
|
|1 октября
|20% — для пенсионеров
|
|весь октябрь
|до 25% — на отдельные группы товаров
|
«Северянка»
(ул. Ангарская, 38)
|каждый вторник, четверг и субботу октября
|15% — на отдельные группы товаров
|
«Сандрик»
(пр-т газеты «Правда», 40)
|весь октябрь
|от 15 до 30% — на отдельные группы товаров
|
«1000 мелочей»
(ул. Калинина, 1):
|1, 8, 15, 22, 29 октября
|20% — на весь ассортимент, кроме товара, продающегося по другим акциям
|
|весь октябрь
|до 30% — на отдельный ассортимент товаров
|
«Вероника»
(ул. Притыцкого, 38)
|весь октябрь
|до 70% — на отдельные группы товаров
|
«Гаспадар и Гаспадыня»
(просп. Независимости, 131/1)
|каждую среду октября
|22% — на весь ассортимент товаров
|
«Лянок»
(пр-т Независимости, 46)
|каждый понедельник, среду, субботу октября
|18%
|
«Пальмира»
(ул. Шугаева, 3/1)
|весь октябрь
|15% — на отдельные группы товаров.
|
«Сантехоборудование»
(ул. Щербакова, 30):
|1, 8, 15, 22, 29 октября
|20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)
|
|27 октября
|30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)
|
Обувной магазин «Луч»
(ул. Кирова, 4)
|весь октябрь
|от 20 до 25% — на отдельные группы товаров