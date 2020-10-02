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В каких магазинах Минска будут скидки в октябре

02.10.2020 13:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столичных универмагах в октябре — традиционные скидки. Где и когда, сообщает Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY
Магазин Дата

Размер скидки
ТЦ «Столица» 23, 24 октября скидки до 50%
ЦУМ 1−3, 7−10, 14−17, 21−23, 28−31 октября

до 25% — на непродовольственные товары, 5% — на продовольственные товары
24 октября 27% — на непродовольственные товары
7, 14, 21, 28 октября

для держателей дисконтных карт: 20%
13 октября для держателей дисконтных карт: 10%
ГУМ 6, 13, 20, 27 октября 27% — на непродовольственные товары
  1, 8, 15, 22, 29 октября 27% — на непродовольственные товары
  2, 9, 16, 23, 30 октября 27% — на непродовольственные товары
  4, 11, 18, 25 октября 27% — на непродовольственные товары
  3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 октября

33% — на непродовольственные товары ценой (за штуку, метр) от 33 рублей
Универмаг «Беларусь» 1 октября

28% — на непродовольственные товары, 10% — на продовольственные товары
6, 7, 20, 21, 27, 28 октября

20% — на непродовольственные товары, 5% — на продовольственные товары
13 и 14 октября 28% — на непродовольственные товары (20% — на товары мужского и детского ассортимента), 10% — на продовольственные товары
16−18 октября 30% — на женскую и мужскую верхнюю одежду, обувь
30 и 31 октября

30% — на непродовольственные товары,

10% — на продовольственные товары
2−4, 8−11, 15−18, 22−25, 29 октября

для держателей дисконтных карт:

28% — на непродовольственные товары, 5% — на продовольственные товары
весь октябрь

интернет-магазин:

25% — на все непродовольственные товары дороже 5 рублей, при самовывозе — скидка универмага на момент покупки
ТД «На Немиге» каждую среду октября до 28% — на непродовольственные товары
  каждый четверг, пятницу, субботу, воскресенье октября до 23% — на непродовольственные товары
  каждый понедельник, среду и пятницу 5% — на продовольственные товары и кулинарную продукцию
  5, 12, 19, 26 октября

для держателей дисконтных карт: до 28% — на непродовольственные товары.

ТЦ «Кирмаш»

(пр. Дзержинского, 100, ул. В. Хоружей, 21, пр. Независимости, 19)

 каждый понедельник октября 33% — на непродовольственные товары дороже 1 рубля
со среды по воскресенье 30% — на непродовольственные товары с ценой выше 1 рубля.

«Алеся»

(ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35)

 2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30, 31 октября 20%
с 1 по 31 октября 20% — при единовременной покупке свыше 120 рублей

«Старт-Х»

(ул. Долгобродская, 26)

 каждую среду октября 20%
  каждый вторник октября 20% — для пенсионеров и многодетных семей
  1 октября 20% — для пенсионеров
  весь октябрь до 25% — на отдельные группы товаров

«Северянка»

(ул. Ангарская, 38)

 каждый вторник, четверг и субботу октября 15% — на отдельные группы товаров

«Сандрик»

(пр-т газеты «Правда», 40)

 весь октябрь от 15 до 30% — на отдельные группы товаров

«1000 мелочей»

(ул. Калинина, 1):

 1, 8, 15, 22, 29 октября 20% — на весь ассортимент, кроме товара, продающегося по другим акциям
  весь октябрь до 30% — на отдельный ассортимент товаров

«Вероника»

(ул. Притыцкого, 38)

 весь октябрь до 70% — на отдельные группы товаров

«Гаспадар и Гаспадыня»

(просп. Независимости, 131/1)

 каждую среду октября 22% — на весь ассортимент товаров

«Лянок»

(пр-т Независимости, 46)

 каждый понедельник, среду, субботу октября 18%

«Пальмира»

(ул. Шугаева, 3/1)

 весь октябрь 15% — на отдельные группы товаров.

«Сантехоборудование»

(ул. Щербакова, 30):

 1, 8, 15, 22, 29 октября 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)
  27 октября 30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)

Обувной магазин «Луч»

(ул. Кирова, 4)

 весь октябрь от 20 до 25% — на отдельные группы товаров

 
 
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В столичных универмагах в октябре - традиционные скидки. Где и когда, сообщает Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.
 
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