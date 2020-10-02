Старое здание на улице Советской в Бресте реставрируют. Рассказываем как

Источник материала: Tut.by

В Бресте на улице Советской началась реконструкция части дома № 110, в котором располагалось кафе «Сонет», пишет «Вечерний Брест».



Фото: Вечерний Брест

По сведениям брестского архитектора-реставратора Николая Власюка — старшего, небольшой домик до 1915 года входил в состав крупнейшего в Брест-Литовске пассажа Ратнера. Он был сожжен специальными отрядами российской армии при отступлении из Брест-Литовска. После включения Бреста в начале 1920-х годов в состав Польского государства началось постепенное возрождение города. Часть бывшего пассажа приобрели два предпринимателя. Проект был заказан одному из самых известных брестских архитекторов Николаю Котовичу. Одному из инвесторов хватило средств для возведения двухэтажного дома, второму не хватило, и он завершил строительство на уровне первого этажа, правда, с высокой крышей. Два дома разделяла арка, которая сохранилась и на сегодняшний день. Строительство обоих зданий датируется 1931 годом, что и зафиксировано на «охранной» доске.

При реставрации здания полностью сохранят внешний фасад. Несколько внутренних кирпичных стен (кирпичи 30-х годов прошлого века) аккуратно разбираются и будут использованы при реконструкции. Объем здания будет несколько расширен за счет изменения уклона кровли, со стороны внутреннего дворика можно будет организовать дополнительное пространство.

Заказчиком проекта является предприятие «Фаруза», по проекту здесь разместится еще один филиал фирмы.

Все вопросы по реконструкции здания согласованы с Министерством культуры. Этот процесс растянулся почти на полтора года, но в итоге ведомство все-таки выдало лицензию на проведение работ. Работы начались 20 августа этого года и должны завершиться не позднее 21 ноября.