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Тихановская встретится с Меркель 6 октября в Берлине

02.10.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На встрече будет обсуждаться ситуация в Беларуси



Канцлер Германии Ангела Меркель проведет 6 октября в Берлине встречу со Светланой Тихановской, заявила в пятницу в Берлине заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

"Во вторник, 6 октября, канцлер в 15:00 (16:00 в Минске) проведет встречу со Светланой Тихановской. В центре внимания будет ситуация в Беларуси, которая складывается после президентских выборов", - сказала она.

Ранее о предстоящей встрече говорила Светлана Тихановская и подтвердила Ангела Меркель, неизвестной оставалась лишь дата.
 
Теги: Минск
 
 
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На встрече будет обсуждаться ситуация в Беларуси
 
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