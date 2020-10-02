ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Активистам "Европейской Беларуси" шьют "участие в массовых беспорядках"

02.10.2020 13:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Активистам "Европейской Беларуси" Андрею Войничу и Евгению Афнагелю предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (участие в массовых беспорядках).


Слева направо: Винярский, Афнагель, Юхневич

Павел Юхневич остается под стражей, вероятно, ему также было предъявлено обвинение. Об этом сообщает телеграм-канал "Европейской Беларуси". Санкция статьи, которая им инкриминируется, предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. На данный момент активисты находятся в СИЗО-1 в Минске

Напомним, 25 сентября были жестко задержаны активисты "Европейской Беларуси" Егор Литвинко, Андрей Войнич, Анастасия Кирик, Павел Юхневич и Евгений Афнагель. Их задержали в рамках уголовного дела по ч. 2.ст. 293 Уголовного кодекса (участие в массовых беспорядках). 

Три активиста – Войнич, Юхневич, Афнагель – сразу были помещены в ИВС на Окрестина, а через несколько дней – в СИЗО №1 в Минске, где находятся и до настоящего времени. Анастасию Кирик и Егора Литвинко отпустили по подписке о невыезде.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Активистам "Европейской Беларуси" Андрею Войничу и Евгению Афнагелю предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (участие в массовых беспорядках).
 
Новости дня
Новости разные
 
Ехал со скоростью не менее 160 км/ч. Приговор водителю, который устроил на МКАД смертельную аварию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.10.2020
Mir24.TV Belarus
02.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика