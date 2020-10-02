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Активистам "Европейской Беларуси" шьют "участие в массовых беспорядках"
Источник материала: Партизан
Активистам "Европейской Беларуси" Андрею Войничу и Евгению Афнагелю предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (участие в массовых беспорядках).
Слева направо: Винярский, Афнагель, Юхневич
Павел Юхневич остается под стражей, вероятно, ему также было предъявлено обвинение. Об этом сообщает телеграм-канал "Европейской Беларуси". Санкция статьи, которая им инкриминируется, предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. На данный момент активисты находятся в СИЗО-1 в Минске.
Напомним, 25 сентября были жестко задержаны активисты "Европейской Беларуси" Егор Литвинко, Андрей Войнич, Анастасия Кирик, Павел Юхневич и Евгений Афнагель. Их задержали в рамках уголовного дела по ч. 2.ст. 293 Уголовного кодекса (участие в массовых беспорядках).
Три активиста – Войнич, Юхневич, Афнагель – сразу были помещены в ИВС на Окрестина, а через несколько дней – в СИЗО №1 в Минске, где находятся и до настоящего времени. Анастасию Кирик и Егора Литвинко отпустили по подписке о невыезде.
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Активистам "Европейской Беларуси" Андрею Войничу и Евгению Афнагелю предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (участие в массовых беспорядках).
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