Пересчитали - стало хуже. Белстат объявил новую оценку падения ВВП









По результатам второго квартала ВВП страны снизился на 3,3%, свидетельствует вторая оценка. В целом за полугодие валовой внутренний продукт сократился на 1,8%. По результатам первой оценки снижение ВВП за полугодие составляло 1,7%.





Что это значит?

По оценкам экспертов ЕБРР, белорусская экономика в этом году при текущих темпах потеряет 3,5%, в следующем году рост не превысит 1%. Правительство Беларуси рассчитывает закончить год с околонулевым ростом. Независимые аналитики предсказывают еще более глубокое падение на фоне удара по ИТ-сектору, протестов и бюджетного дефицита.