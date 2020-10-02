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Пересчитали - стало хуже. Белстат объявил новую оценку падения ВВП
Источник материала: Партизан
Белстат провел вторую оценку валового внутреннего продукта во втором квартале. Она проведена тремя методами: производственным, использования доходов и по источникам доходов.
По результатам второго квартала ВВП страны снизился на 3,3%, свидетельствует вторая оценка. В целом за полугодие валовой внутренний продукт сократился на 1,8%. По результатам первой оценки снижение ВВП за полугодие составляло 1,7%.
Что это значит?
По оценкам экспертов ЕБРР, белорусская экономика в этом году при текущих темпах потеряет 3,5%, в следующем году рост не превысит 1%. Правительство Беларуси рассчитывает закончить год с околонулевым ростом. Независимые аналитики предсказывают еще более глубокое падение на фоне удара по ИТ-сектору, протестов и бюджетного дефицита.
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Белстат провел вторую оценку валового внутреннего продукта во втором квартале. Она проведена тремя методами: производственным, использования доходов и по...
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