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В Китае открыли гигантскую солнечную электростанцию

02.10.2020 13:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Китае открыли солнечную электростанцию, которая является второй по величине в мире. С мощностью в 2,2 ГВт уступает индийской электростанции, вырабатывающей 2,245 ГВт энергии. До этого крупнейшей в Китае электростанцией считалась Tengger Desert Solar Park с мощностью в 1,54 ГВт.

В комплексе предусмотрены «батареи» для хранения избытков добытой энергии — их емкость составляет 202,86 МВт. На развертывание «солнечного парка» ушло всего четыре месяца. Проект реализован в рамках госпрограммы по созданию «суперэнергосистемы», которая подразумевает передачу выработанной из возобновляемых источников энергии с запада страны в ее густонаселенную восточную часть.

Как напоминает CNET, чуть более недели назад президент Китая Си Цзиньпин заявил, что к 2060 году страна станет «углероднонейтральной».

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В Китае открыли солнечную электростанцию, которая является второй по величине в мире. С мощностью в 2,2 ГВт уступает индийской электростанции, вырабатывающей 2,245...
 
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