В Китае открыли гигантскую солнечную электростанцию

Источник материала: Onliner

В Китае открыли солнечную электростанцию, которая является второй по величине в мире. С мощностью в 2,2 ГВт уступает индийской электростанции, вырабатывающей 2,245 ГВт энергии. До этого крупнейшей в Китае электростанцией считалась Tengger Desert Solar Park с мощностью в 1,54 ГВт.

В комплексе предусмотрены «батареи» для хранения избытков добытой энергии — их емкость составляет 202,86 МВт. На развертывание «солнечного парка» ушло всего четыре месяца. Проект реализован в рамках госпрограммы по созданию «суперэнергосистемы», которая подразумевает передачу выработанной из возобновляемых источников энергии с запада страны в ее густонаселенную восточную часть.

Как напоминает CNET, чуть более недели назад президент Китая Си Цзиньпин заявил, что к 2060 году страна станет «углероднонейтральной».