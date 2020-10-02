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В Китае открыли гигантскую солнечную электростанцию
Источник материала: Onliner
В Китае открыли солнечную электростанцию, которая является второй по величине в мире. С мощностью в 2,2 ГВт уступает индийской электростанции, вырабатывающей 2,245 ГВт энергии. До этого крупнейшей в Китае электростанцией считалась Tengger Desert Solar Park с мощностью в 1,54 ГВт.
В комплексе предусмотрены «батареи» для хранения избытков добытой энергии — их емкость составляет 202,86 МВт. На развертывание «солнечного парка» ушло всего четыре месяца. Проект реализован в рамках госпрограммы по созданию «суперэнергосистемы», которая подразумевает передачу выработанной из возобновляемых источников энергии с запада страны в ее густонаселенную восточную часть.
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В Китае открыли солнечную электростанцию, которая является второй по величине в мире. С мощностью в 2,2 ГВт уступает индийской электростанции, вырабатывающей 2,245...
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