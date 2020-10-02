Архитекторы совместно с NASA показали здания, которые могут быть построены на Луне

Источник материала: Onliner

Датская архитектурная студия BIG показала результат своей коллаборации с американским космическим агентством NASA. В отличие от предыдущих теоретических экспериментов по строительству на Луне этот проект предполагает использование местных материалов и технологии 3D-печати.

Это далеко не первая попытка смоделировать базу на единственном спутнике Земли. Однако большинство предыдущих вариантов предполагало использование металлоконструкций или надувных объектов. В этот раз NASA объединило усилия с бюро BIG архитектора Бьярке Ингельса и компанией ICON, занимающейся производством зданий, напечатанных на 3D-принтере. Именно такую технологию и предполагается применить при строительстве на Луне.









Проект получил название «Олимп» (Project Olympus). Авторы утверждают, что при его реализации возможно использование местных, т. е. лунных материалов, что должно потенциально удешевить работы. Здания при этом будут способны выдержать внутреннее атмосферное давление и защитить своих обитателей от солнечной радиации.

Напомним, что NASA рассчитывает вернуться на Луну уже в 2024 году. Новая лунная программа Artemis предполагает в том числе высадку на спутник первой женщины в истории космонавтики.







