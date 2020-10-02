«Мы против назначения на должность любого белорусского театра бывших военных». Актеры Гродненского театра кукол записали видео против насилия

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Коллектив Гродненского областного театра кукол в знак солидарности с коллегами из Купаловского театра и Гродненского драматического выступили с видеообращением против насилия, высказали недовольство последними публикациями об уволенных и протестующих актерах в государственных СМИ, а также потребовали прекратить давление на коллег.

— После открытых высказываний против насилия закрыт Купаловский театр, уволены 58 человек. После остановки спектакля в знак солидарности с задержанными актерами отменены спектакли в Гродненском драмтеатре, двое уволены, четверо оставлены без премий. В идеологически правильных государственных СМИ идет травля коллектива Гродненского драматического театра, что вызывает недоумение как у зрителя, так и у нас, коллег. Пока актеры не высказывали свою гражданскую позицию, о них выходили хвалебные статьи в СМИ, их награждали званиями и премиями. Как только они высказались, их стали называть бездарными и ненужными, — говорят гродненцы.

Актеры задаются вопросом, почему Министерство культуры и Гродненское облуправление культуры позволяют этому случиться?

— Если мы бюджетники, это не говорит о том, что мы не имеем права на свою оценку происходящего в стране. В любом театре главное — это труппа, а не руководство. Так было, так есть и так будет. Если театры не нужны, то не нужны ни министерства, ни управления культуры, — считают они.

Актеры Гродненского театра кукол требуют восстановить в должности актера Игоря Уланова, «уволенного за свои убеждения», а также прекратить давление по отношению к другим актерам.

— Мы требуем опровержения оскорбительных статей о Гродненском драматическом театре в газетах «Гродненская правда» и «Советская Беларусь». Мы крайне возмущены методами руководства директора Гродненского драматического театра Гедича Игоря Николаевича. Мы против назначения на должность любого белорусского театра бывших военных. Наши коллеги, купаловцы, а также актеры Гродненского драматического театра проявили солидарность: они повели себя по-человечески, а вы, пишущие оскорбительные статьи о ненужности искусства и увольняющие ведущих мастеров сцены, лишь показываете свою подлость, трусость и безграмотность. Искусство против насилия, — этими словами заканчивается обращение актеров областного кукольного театра.

В Гродненском драмтеатре все началось с того, что 20 сентября актеры прекратили идущий спектакль из-за того, что на акции протеста был задержан их коллега. После с коллективом пытался общаться новый председатель облисполкома Караник. 25 сентября был уволен актер Игорь Уланов, объявивший со сцены о прекращении спектакля. Как рассказал директор Игорь Гедич, основанием послужило нарушение п. 6 ст. 42 Трудового кодекса: «За неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей и имеющий неснятое (непогашенное) дисциплинарное взыскание».