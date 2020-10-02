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В аэропорту настойчиво предложили купить билет обратно: разовая акция или уже норма?

02.10.2020 13:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В соцсетях люди активно обсуждают случай в аэропорту. Пока непонятно, идет ли речь об одном и том же, или это уже норма. Суть в том, что людям с билетом в один конец отказывают в услуге, предлагая купить билет обратно. Попробовали выяснить, кто и что требует.

Один случай подробно расписан на Kyky. Девушка уезжала из Минска 20 сентября. На одной из стоек у нее начали проверять документы на въезд в ЕС. «Там решили, что документы у белоруски неподходящие. Она рассказывает: „На мою кипу бумаг отреагировали весьма категорично: либо обратный билет, либо вы не полетите, мы не посадим вас в самолет“. На вопрос, почему вдруг в 2020 году в центре Европы появились подобные условия для вылета в ЕС, естественно, никто не ответил: „Сказали, что пока буду искать ответы, мой самолет улетит“».

Пришлось купить билет.

Что случилось и почему так? В Национальном аэропорту Onliner дали комментарий.

— В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире, вызванной пандемией COVID-19, условия для пересечения границы различных стран претерпели существенные изменения и, более того, имеют тенденцию регулярно пересматриваться.

По этой причине документы всех пассажиров, направляющихся в страны ЕС, подлежат контролю со стороны сотрудников авиаперевозчика.

Связано это с тем, что обязанность возврата пассажиров, не впущенных в страну следования, в аэропорт отправления лежит на авиакомпании. Таким образом, авиаперевозчиком проводится дополнительный контроль наличия необходимых документов для следования в страну назначения с целью минимизировать риски.

Сотрудники аэропорта, задействованные в процессе регистрации на рейсы, выполняют требования авиакомпаний. При возникновении нестандартных ситуаций вопрос регулируется с представителем перевозчика.

Вопрос недопуска пассажира на борт воздушного судна, ввиду отсутствия обратного билета, находится в компетенции исключительно авиакомпании, рейсом которой пассажир вылетал, — сообщила пресс-секретарь Ромина Саматханова.

В «Белавиа» обещают дать комментарий в ближайшее время.

 
Теги: Минск
 
 
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В соцсетях люди активно обсуждают случай в аэропорту. Пока непонятно, идет ли речь об одном и том же, или это уже норма. Суть в том, что людям с билетом в один конец...
 
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