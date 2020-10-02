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В аэропорту настойчиво предложили купить билет обратно: разовая акция или уже норма?
Источник материала: Onliner
В соцсетях люди активно обсуждают случай в аэропорту. Пока непонятно, идет ли речь об одном и том же, или это уже норма. Суть в том, что людям с билетом в один конец отказывают в услуге, предлагая купить билет обратно. Попробовали выяснить, кто и что требует.
Один случай подробно расписан на
Пришлось купить билет.
Что случилось и почему так? В Национальном аэропорту Onliner дали комментарий.
— В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире, вызванной пандемией COVID-19, условия для пересечения границы различных стран претерпели существенные изменения и, более того, имеют тенденцию регулярно пересматриваться.
По этой причине документы всех пассажиров, направляющихся в страны ЕС, подлежат контролю со стороны сотрудников авиаперевозчика.
Связано это с тем, что обязанность возврата пассажиров, не впущенных в страну следования, в аэропорт отправления лежит на авиакомпании. Таким образом, авиаперевозчиком проводится дополнительный контроль наличия необходимых документов для следования в страну назначения с целью минимизировать риски.
Сотрудники аэропорта, задействованные в процессе регистрации на рейсы, выполняют требования авиакомпаний. При возникновении нестандартных ситуаций вопрос регулируется с представителем перевозчика.
Вопрос недопуска пассажира на борт воздушного судна, ввиду отсутствия обратного билета, находится в компетенции исключительно авиакомпании, рейсом которой пассажир вылетал, — сообщила пресс-секретарь Ромина Саматханова.
В «Белавиа» обещают дать комментарий в ближайшее время.
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В соцсетях люди активно обсуждают случай в аэропорту. Пока непонятно, идет ли речь об одном и том же, или это уже норма. Суть в том, что людям с билетом в один конец...
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