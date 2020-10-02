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Сколько белорусские геймеры тратят на электричество?
Источник материала: Onliner
Эксперты подсчитали, сколько геймеры — «обычные» и профессиональные — тратят на электричество. Они исходили из того, что молодые люди в возрасте до 34 лет, среди которых наиболее популярны видеоигры, проводят за ними в среднем порядка 8 часов в неделю,
Игровая приставка PS4 Pro, чей максимум, говорит директор разработки образовательных программ факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Михаил Пименов, — 310 Вт, потребляет при запущенной игре в режиме UHD 158,2 Вт.
Киберспортсмены, в свою очередь, тренируются до 10 часов в день 25 дней в месяц. Отмечается, что компьютер с профессиональной «киберспортивной конфигурацией» при игре на полных мощностях может доходить до 1 кВт в час, но для расчета берем «обычный».
Мы взяли предложенную российскими экспертами формулу, заменив цены на электроэнергию на белорусские. Отметим, что в расчет принимаются стандартные тарифы без учета дифференциации и иных вариантов.
Обычный активный геймер: 0,44 × 0,16 (или 0,19) × 8 × 52 = 29,28 руб. (34,77 руб.) в год — в скобках указана цена за электричество в квартирах с газовыми плитами.
Киберспортсмен: 0,44 × 0,16 (или 0,19) × 10 × (25 × 12) = 211,2 руб. (250,8 руб.) в год.
Ну и приставка Sony — 10,5 рубля (12,5 рубля) в год на электричество (без учета телевизора).
Также сравним затраты российского и белорусского игроков. В среднем в соседней стране выходит 915,2 российского рубля в год для обычного геймера, 6600 — для профессионального и 359 для приставки. Конвертируем в BYN и получаем 30, 220 и 12 рублей соответственно.
домашний/геймерский, CPU Intel Core i5 9400F 2900 МГц, RAM DDR4 16 ГБ, HDD+SSD 500+120 ГБ, графика: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super 6 ГБ, БП 500 Вт
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Эксперты подсчитали, сколько геймеры — «обычные» и профессиональные — тратят на электричество. Они исходили из того, что молодые люди в возрасте до 34 лет, среди...
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