Очевидцы: Lexus c российскими номерами сбил двух пешеходов на переходе в столице

Источник материала: Onliner

О серьезной аварии в центре столице сообщают читатели. По словам очевидцев, Lexus c российскими номерами на довольно высокой скорости выехал на перекресток Куйбышева и Машерова. «Автомобиль сбил двух пешеходов на переходе, после чего врезался в столб», — рассказала очевидица Наталья. В Минской ГАИ подтвердили факт ДТП.





Очевидцы сообщают о двух пешеходах, получивших травмы. По данным на 12:05 у нас была такая информация от людей, находившихся на месте происшествия: «Одного увезли, второй умер. Только что скорая констатировала. Водитель не пострадал, дает показания».





Пользователь нашего форума sergeiss написал : "Куйбышева-Машерова на пешеходном двоих сбили. Одного грузили в скорую, второй в неестественной форме рядом. Похоже погиб - много крови. Авто в столбе торчит конкретно".



