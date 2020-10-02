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Очевидцы: Lexus c российскими номерами сбил двух пешеходов на переходе в столице
Источник материала: Onliner
О серьезной аварии в центре столице сообщают читатели. По словам очевидцев, Lexus c российскими номерами на довольно высокой скорости выехал на перекресток Куйбышева и Машерова. «Автомобиль сбил двух пешеходов на переходе, после чего врезался в столб», — рассказала очевидица Наталья. В Минской ГАИ подтвердили факт ДТП.
Очевидцы сообщают о двух пешеходах, получивших травмы. По данным на 12:05 у нас была такая информация от людей, находившихся на месте происшествия: «Одного увезли, второй умер. Только что скорая констатировала. Водитель не пострадал, дает показания».
Пользователь нашего форума sergeiss
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О серьезной аварии в центре столице сообщают читатели. По словам очевидцев, Lexus c российскими номерами на довольно высокой скорости выехал на перекресток Куйбышева...
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