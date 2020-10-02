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Очевидцы: Lexus c российскими номерами сбил двух пешеходов на переходе в столице

02.10.2020 13:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

О серьезной аварии в центре столице сообщают читатели. По словам очевидцев, Lexus c российскими номерами на довольно высокой скорости выехал на перекресток Куйбышева и Машерова. «Автомобиль сбил двух пешеходов на переходе, после чего врезался в столб», — рассказала очевидица Наталья. В Минской ГАИ подтвердили факт ДТП.

Очевидцы: Lexus c российскими номерами сбил двух пешеходов на переходе в столице

Очевидцы сообщают о двух пешеходах, получивших травмы. По данным на 12:05 у нас была такая информация от людей, находившихся на месте происшествия: «Одного увезли, второй умер. Только что скорая констатировала. Водитель не пострадал, дает показания».

Очевидцы: Lexus c российскими номерами сбил двух пешеходов на переходе в столице

Пользователь нашего форума sergeiss написал: "Куйбышева-Машерова на пешеходном двоих сбили. Одного грузили в скорую, второй в неестественной форме рядом. Похоже погиб - много крови. Авто в столбе торчит конкретно".

Очевидцы: Lexus c российскими номерами сбил двух пешеходов на переходе в столице

 

 
 
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О серьезной аварии в центре столице сообщают читатели. По словам очевидцев, Lexus c российскими номерами на довольно высокой скорости выехал на перекресток Куйбышева...
 
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