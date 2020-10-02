Renault готовит электрический кроссовер с запасом хода 600 км

Источник материала: Tut.by

Компания Renault расширяет гамму электрических моделей — к моделям Zoe, Twizy и Twingo Z.E. скоро присоединится кроссовер, первый тизер которого был обнародован сегодня.





Подробностей о новинке пока немного — неизвестно даже имя «электрички». Сообщается, что будущий «паркетник» станет первой моделью Renault на модульной электрической платформе CMF-EV. По предварительным данным, по габаритам новый кроссовер будет меньше европейского Captur, а покупатели смогут выбирать между несколькими версиями, отличающихся по отдаче электромоторов и емкости батарей. Самая «дальнобойная» модификация сможет проезжать до 600 км без подзарядки.

Премьера электрического кроссовера Renault состоится в середине октября в рамках корпоративного мероприятия Renault eWays, причем французы покажут предсерийный образец машины (дебют товарной версии состоится не раньше следующего года). Там же ожидается премьера и первого электрокара марки Dacia, прообраз которого (концепт Spring ) был представлен весной.