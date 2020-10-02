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«Нет насилию!» Иностранные дипломаты в Минске отметили Международный день ненасилия
Источник материала: Навiны
«На протяжении последних четырех с половиной месяцев мы были свидетелями того, как жители Беларуси реализуют принцип ненасилия в своих требованиях уважения основных гражданских и политических прав, в своем стремлении к верховенству права в своей стране».
Об этом говорится в
«Ненасилие — это оружие сильных», — говорил Ганди, это метод борьбы с насилием, не применяя его, через солидарность, переговоры и мирные действия.
Иностранные дипломаты призвали представителей белорусской власти брать пример со своих граждан. «Ненасилие — это единственный путь к безопасному, свободному и прекрасному будущему Беларуси», — отмечается в обращении.
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«На протяжении последних четырех с половиной месяцев мы были свидетелями того, как жители Беларуси реализуют принцип ненасилия в своих требованиях уважения...
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