«Нет насилию!» Иностранные дипломаты в Минске отметили Международный день ненасилия

«На протяжении последних четырех с половиной месяцев мы были свидетелями того, как жители Беларуси реализуют принцип ненасилия в своих требованиях уважения основных гражданских и политических прав, в своем стремлении к верховенству права в своей стране».





Об этом говорится в совместном обращении глав и представителей дипломатических миссии Евросоюза и его стран-членов, а также Японии, Швейцарии, Великобритании и США по случаю Международного дня ненасилия, который ежегодно отмечается 2 октября — в день рождения Махатмы Ганди.

«Ненасилие — это оружие сильных», — говорил Ганди, это метод борьбы с насилием, не применяя его, через солидарность, переговоры и мирные действия.

Иностранные дипломаты призвали представителей белорусской власти брать пример со своих граждан. «Ненасилие — это единственный путь к безопасному, свободному и прекрасному будущему Беларуси», — отмечается в обращении.