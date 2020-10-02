На субботу объявлено штормовое предупреждение

Белгидромет сообщил о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает Беларусь в ближайшую субботу.





Как сообщают синоптики, 3 октября в некоторых западных районах страны ожидается усиление ветра. Его порывы будут достигать 15-18 м/с.

Из-за этого объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

При порывистом ветре спсатели советуют :

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).