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На субботу объявлено штормовое предупреждение
Источник материала: Навiны
Белгидромет сообщил о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает Беларусь в ближайшую субботу.
Как сообщают синоптики, 3 октября в некоторых западных районах страны ожидается усиление ветра. Его порывы будут достигать 15-18 м/с.
Из-за этого объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
При порывистом ветре спсатели
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Белгидромет сообщил о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает Беларусь в ближайшую субботу.
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