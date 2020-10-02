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В WhatsApp появится новая функция

02.10.2020 13:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Пользователи популярного мессенджера WhatsApp в ближайшее время смогут воспользоваться новой функцией.

В WhatsApp появится новая функция
Фото: pixabay.com

Речь, как пишет gazeta.ru, идет о возможности бессрочного отключения уведомлений из некоторых чатов.

В настоящее время новшество тестируется на гаджетах, работающих на платформе Android.

На сегодняшний день можно, не выходя из группы, отключать уведомления на восемь часов, неделю или год. Теперь же это можно будет сделать навсегда.

Также, ожидается, что список чатов получит строку для поиска, а в самом приложении появится пункт «Рекомендации по использованию мультимедиа» — для редактирования текста и графики перед отправкой.

 
 
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Пользователи популярного мессенджера WhatsApp в ближайшее время смогут воспользоваться новой функцией.
 
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