Защита Максима Знака обратилась к генпрокурору Шведу

Жалобу на обвинение, которое следствие предъявило Максиму Знаку, Генпрокуратура перенаправила в Следственный комитет, сообщил БелаПАН адвокат Дмитрий Лаевский. Такой ответ получила защита Знака 1 октября из Генпрокуратуры, куда направила жалобу 21 сентября.





В ответ на эти действия надзорного органа адвокаты уже направили жалобу генпрокурору Андрею Шведу.

«Обращаясь с жалобой в Генпрокуратуру, мы руководствовались частью 1 статьи 139 УПК, в которой установлено, что жалобы на решения следователя подаются прокурору, который осуществляет надзор за исполнением законов при производстве расследования. В данном случае, поскольку расследование ведет центральный аппарат СК, то надзор осуществляется Генеральной прокуратурой», — пояснил Лаевский.

В статье 30 закона «О прокуратуре» сказано, что предмет прокурорского надзора за следствием состоит в том, чтобы проверять соответствие решений следователя требованиям Уголовно-процессуального кодекса. По словам адвоката, на основе этих норм защита имеет право обжаловать прокурору постановление следователя о привлечении Максима Знака в качестве обвиняемого.

«Это мы и сделали. И согласно частям 3 и 4 статьи 140 УПК, рассматривая жалобу, прокурор обязан всесторонне проверить изложенные в ней доводы, принять меры по восстановлению нарушенных прав. Но вместо всесторонней проверки доводов наша жалоба перенаправлена в СК, решение об этом принял и подписал Константин Беспаленков — начальник управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом. Вот такой надзор», — сказал он.

В день получения уведомления из Генпрокуратуры адвокаты Знака обжаловали генпрокурору действие Беспаленкова.

«Мы считаем, что прокурор обязан рассмотреть жалобу и проверить доводы. Если Максиму Знаку предъявлено обвинение по статье за «публичные призывы», то в обвинении должны быть выдвинуты конкретные высказывания. Ведь преследовать за высказывания и не предъявлять их — это грубое нарушение права на защиту. Невозможно опровергать абстрактные формулировки, общие фразы. Если такое нарушение оставляется без внимания прокурорами, то тогда на какие вообще правовые гарантии может рассчитывать гражданин в уголовном процессе?» — считает Лаевский.

Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, кандидат юридических наук, адвокат Максим Знак был задержан 9 сентября. 18 сентября ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). В тот же день Знак, протестуя против обвинения, объявил голодовку, которая длилась 10 суток.

В рамках этого уголовного дела обвинение также предъявлено члену президиума КС Марии Колесниковой и одному из адвокатов Колесниковой Илье Салею. Они содержатся под стражей.