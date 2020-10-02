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Премьер-министр Беларуси: волна девальвационных ожиданий угасла
Источник материала: Myfin
«Мы констатируем, что уже вторую-третью неделю потихоньку возвращаемся на траекторию спокойного функционирования финансовой системы, когда угасла волна девальвационных ожиданий, негативных настроений. Упал (в последнее время. – Прим. БЕЛТА) спрос на валюту, стабилизировалась ситуация на депозитном рынке», – сказал Роман Головченко.
По его словам, у правительства и Нацбанка достаточно инструментов, ресурсов и резервов, чтобы держать ситуацию под контролем.
Что в итоге?
Глава правительства считает, что определенное давление на валютный и финансовый рынок было создано искусственно с помощью дезинформации – это была «волна атаки с целью положить экономику», которая привела к возросшему спросу населения на валюту и оттоку депозитов. Напомним, в августе в Беларуси зафиксирован один из рекордных уровней
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Волна девальвационных ожиданий и негативных настроений угасла, сообщил премьер-министр Роман Головченко в Палате представителей, отвечая на вопросы депутатов,...
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