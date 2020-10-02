Премьер-министр Беларуси: волна девальвационных ожиданий угасла

Источник материала: Myfin

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«Мы констатируем, что уже вторую-третью неделю потихоньку возвращаемся на траекторию спокойного функционирования финансовой системы, когда угасла волна девальвационных ожиданий, негативных настроений. Упал (в последнее время. – Прим. БЕЛТА) спрос на валюту, стабилизировалась ситуация на депозитном рынке», – сказал Роман Головченко.



По его словам, у правительства и Нацбанка достаточно инструментов, ресурсов и резервов, чтобы держать ситуацию под контролем.

Что в итоге?