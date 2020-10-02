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МИД Беларуси ответил на санкции ЕС
02.10.2020 13:43 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Беларусь ввела ответные санкции в отношении ряда официальных лиц Евросоюза. Об этом говорится в опубликованном МИД заявлении.
«В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список. В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой мы не будем его публиковать», – говорится в сообщении МИД.
«Дальнейшая раскрутка ЕС "санкционного маховика" может привести к еще более серьезным последствиям, например, выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений», – подчеркнули в МИД.
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Беларусь ввела ответные санкции в отношении ряда официальных лиц Евросоюза. Об этом говорится в опубликованном МИД заявлении.
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