МИД Беларуси ответил на санкции ЕС

Источник материала: Ежедневник

Беларусь ввела ответные санкции в отношении ряда официальных лиц Евросоюза. Об этом говорится в опубликованном МИД заявлении.

«В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список. В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой мы не будем его публиковать», – говорится в сообщении МИД.

«Дальнейшая раскрутка ЕС "санкционного маховика" может привести к еще более серьезным последствиям, например, выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений», – подчеркнули в МИД.