Шрайбман: Не нужно воспринимать санкции ЕС как важное событие

Источник материала: Ежедневник

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Это чистейший символизм. Никто в Минске на это реагировать не будет, ничье поведение это не изменит. Ставки для высших чиновников сейчас намного выше, чем право на шенгенскую визу.



Даже Брюссель понимает символичность своих действий, и поэтому санкции такие скромные. Список в несколько раз короче, чем в 2011 году, и без Лукашенко в нем, при том, что репрессии намного жестче.



Эти санкции страны ЕС принимают исключительно для себя, чтобы показать самим себе, что они не циники, и права человека имеют для них значение. В русском языке эта мотивация лучше всего описывается словами "для галочки".



У Запада очень мало рычагов в белорусском кризисе. Причина банальна - Лукашенко плевать на мнение Запада о его действиях. Чтобы было не плевать, нужно, чтобы товарооборот с ЕС на момент начала кризиса был в два раза больше, чем с Россией, а не наоборот.



В этом и есть ключевое препятствие для сделок Парижа и Берлина с Москвой по белорусскому вопросу. Это не Молдова и не Украина, где Восток и Запад имели равновеликое или сравнимое друг с другом влияние.



Москва может решать здесь проблемы сама, без Макрона или Меркель, поэтому зачем Путину их слушать. Единственное, почему может получиться иначе - если Беларусь станет частью какой-то большей сделки в формате "мы прощаем вам Навального, вы дожимаете Лукашенко на посредничество ОБСЕ и передачу власти в 2021-м".



В остальном у Запада я вижу только один механизм реального, хоть и отложенного влияния на кризис в Беларуси - "план Маршалла", который предлагает Польша и другие вышеградские и балтийские страны.



Если положить на стол 3-5 млрд евро и сказать, что первая демократическая власть Беларуси получит эти деньги на реформы, это ничего не изменит здесь и сейчас, но может изменить в будущем.



Через годик-полтора, если Лукашенко досидит, номенклатура обнаружит себя в интересной ситуации. С одной стороны полураспад экономики, социальная депрессия и постоянное давление снизу - через улицу или другие механизмы. С другой - цепляющийся за власть АГЛ, у которого автомат и люди с резиновыми пулями и палками. С третьей - все более требовательная Москва, которая хочет все той же конституционной реформы, но в своих интересах, которые тоже всем понятны.



Если добавить на горизонте европейский спасательный круг, часть номенклатуры будет склоняться двигать транзит именно в ту сторону, которая позволит получить эти деньги.



Еще раз, никакие пряники или кнуты ЕС не сделают Лукашенко демократом и не сдвинут его с места, это могут сделать только белорусы. Но Запад в силах повлиять на баланс интересов и настроений за белорусским столом принятия решений в момент, когда Лукашенко впервые не позовут за этот стол.

Артем Шрайбман