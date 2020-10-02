ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С «Беларусь 1» ушла еще одна журналистка, автор «На контроле президента»

02.10.2020 13:43 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Известная журналистка Надежда Сербиненко уволилась с телеканала «Беларусь 1». Она являлась автором проектов «На контроле президента», новостных репортажей в программах «Главный эфир» и «Панораме». О причинах ухода Надежда написала в Инстаграме.

По ее словам, увольнение произошло по собственному желанию. «Просто стало очевидно, что продолжать появляться в эфире, снимать сюжеты, записывать интервью с обычными людьми по всей стране КАК РАНЬШЕ больше не получится», – написала она.

Надежда рассказала, что с 17 августа побывала в продолжительном отпуске. За время отпуска она все обдумала, проветрила голову и решила уйти с БТ, так как «изменить ничего не могу, а закрывать глаза и не замечать происходящего – тоже». Решение далось ей непросто. «Я проработала 7 лет в АТН».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известная журналистка Надежда Сербиненко уволилась с телеканала «Беларусь 1». Она являлась автором проектов «На контроле президента», новостных репортажей в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Серьезная авария в Минске: Lexus сбил двух пешеходов и врезался в столб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.10.2020
Mir24.TV Belarus
02.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика