С «Беларусь 1» ушла еще одна журналистка, автор «На контроле президента»

Источник материала: Ежедневник

Известная журналистка Надежда Сербиненко уволилась с телеканала «Беларусь 1». Она являлась автором проектов «На контроле президента», новостных репортажей в программах «Главный эфир» и «Панораме». О причинах ухода Надежда написала в Инстаграме.

По ее словам, увольнение произошло по собственному желанию. «Просто стало очевидно, что продолжать появляться в эфире, снимать сюжеты, записывать интервью с обычными людьми по всей стране КАК РАНЬШЕ больше не получится», – написала она.

Надежда рассказала, что с 17 августа побывала в продолжительном отпуске. За время отпуска она все обдумала, проветрила голову и решила уйти с БТ, так как «изменить ничего не могу, а закрывать глаза и не замечать происходящего – тоже». Решение далось ей непросто. «Я проработала 7 лет в АТН».